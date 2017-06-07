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كتاب الضبط: مستعدون للحوار مع الوزارة و إضرابنا شرعي


نواكشوط-صحراء ميديا
الاربعاء 7 يونيو 2017 - 11:18



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أعلنت النقابة الوطنية لكتاب الضبط أمس الثلاثاء استعدادها  للحوار مع وزارة العدل في أي وقت تماشيا مع المصلحة العامة والشرعية و القانونية، مؤكدة شرعية
الإضراب الذى قامت به الإثنين الماضي  طبقا للمواد14 من الدستور و21 من قانون الوظيفة العمومية.

   وكانت وزارة العدل الموريتانية قد اعتبرت في بيان لها أن الإضراب الذى دخل فيه كتاب الضبط في المحاكم "غير شرعي ويعد خرقا لكافة النصوص المعمول بها خاصة القانون رقم 09 /2015 المحدد لإجراءات ممارسة حق الإضراب في المرافق العمومية". 

وأوضحت النقابة في رد على بيان وزارة العدل أن المطالب التي تقدمت بها في العريضة المطلبية، هي مطالب مهنية بحتة، خلافا لما ورد في بيان وزارة العدل  ووصفتها ب"غير الشرعية".

ونبه كتاب الضبط على أن  نقابتهم حافظت على أدنى حد من سير واستمرار خدمة المرافق العمومية والتي من بينها المحكمة العليا، ومحكمتي نواكشوط الغربية والجنوبية، إضافة إلى المحكمة التجارية وبعض محاكم المقاطعات.

وطالبت النقابة وزارة العدل بالسعي إلى فتح حوار مع النقابة، بدل أن "تقوم بمغالطة الرأي العام الوطني" ، على حد تعبيرها.

وخلصت النقابة إلى أنها ماضية في حقها القانوني مالم تتحقق المطالب المشروعة والتي تتضمن الترقية والتكوين،و مراجعة النصوص القانونية وتفعيلها.

وكانت النقابة الوطنية لكتاب الضبط قد دخلت مطلع  الأسبوع الجاري فى إضراب مفتوح عن العمل شل العمل في معظم محاكم موريتانيا.


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