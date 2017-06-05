كتاب الضبط يحملون الحكومة مسؤولية شلل المحاكم



حمّلت النقابة الوطنية لكتاب الضبط الموريتانيين اليوم الاثنين وزارة العدل مسؤولية تعطيل مصالح المواطنين في المحاكم على خلفية إضراب كتاب الضبط .



وقالت النقابة الوطنية لكتاب الضبط في بيان نشرته إن وزارة العدل هي وحدها من تتحمل مسؤولية تعطيل الخدمات المرفقية عن المواطنين، "وتتحمل مسؤولية بطلان الإجراءات وتضييع حقوق المواطنين في حالة انتداب من ليس لهم الصفة في كل الجلسات الرسمية للمحاكم وحتى أحكام الحالة المدنية".



وأكدت النقابة أن باب الحوار والتفاوض سيظل مفتوحا مع جميع الجهات المعنية "وخاصة وزارة العدل"، مضيفة أن الإضراب الذي بدأ اليوم على عموم التراب الوطني نجح بنسبة 100 فى المائة "حسب التقارير الواردة على المكتب التنفيذي من المكاتب الجهوية ومحاكم الاستئناف في الداخل ومن لجان التنظيم والتحسيس على مستوى كل ولايات ومقاطعات الوطن".



وكان كتاب الضبط بموريتانيا، دخلوا اليوم، في إضراب مفتوح، شل العمل في معظم المحاكم.

