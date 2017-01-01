كتلة "تواصل" البرلمانية تطالب باطلاق سناتور معتقل

سبعة قتلى فى هجوم على بعثة الأمم المتحدة بمالي

واغادوغو.. ليالي الرصاص تتجدد على عتبة مطعم تركي

مالي: هجوم يستهدف قوات الأمم المتحدة في تمبكتو

موريتانيا: عاصفة تودي بحياة شخص وتخلف مصابين

موريتانيا: لجنة أزمة الشيوخ تدخل في اجتماع مستمر

مالي: العثور على جثة "ناقل الحجاج" الموريتاني المختفي

الأمن الموريتاني يمنع وقفة للتضامن مع سيناتور معتقل

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

إلى أين نحن متجهون؟ / مقال اعزيزي ولد المامي

اعزيزي ولد المامي
إلى أين نحن متجهون؟ / مقال اعزيزي ولد المامي
توطــئة : عن أبي ذر رضي الله عنه قال « قال لي النبي صلى الله عليه وسلم : قل الحق

الأحزاب السياسية في مواجهة تحديات القطيعة

الأستاذ مين عبد الله - محامي لدى المحاكم
الأحزاب السياسية في مواجهة تحديات القطيعة
  هل أصبح عالم اليوم ذا حساسية إزاء الأحزاب السياسية  ( المعروفة بالتقليدية ) . 

إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)

الشيخ إبراهيم الشيخ سيديا
إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. لم أكن من دعاة الفتنة يوما من الدهر، أو المنادِين

زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني

نواكشوط-صحراء ميديا
زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني
 . بسم الله الرحمن الرحيم   فخامة الرئيس بعد التحية والتقدير إليكم ما يغنيكم عن زيارة

​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد

محمد الامين ولد احمد
​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد
تتوالى فصول محنة مأساوية ضحاياها أشخاص أبرياء مشهود لهم بحسن السيرة هم  المصطفى ولد الشيخ ولد
Sahara Media Agency : Mali : attaque contre les forces des nations unies à Tombouctou https://t.co/4dmFGI7bGZ
الثلاثاء 15 غشت - 02:51
Sahara Media Agency : Le corps du transporteur mauritanien disparu au Mali retrouvé dans un canal https://t.co/UWsVbsbsgm
الثلاثاء 15 غشت - 02:50
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

كتلة "تواصل" البرلمانية تطالب باطلاق سناتور معتقل


نواكشوط-صحراء ميديا
الثلاثاء 15 غشت 2017 - 08:40



كتلة "تواصل" البرلمانية تطالب باطلاق سناتور معتقل
مواضيع ذات صلة

طالبت الكتلة البرلمانية لحزب التجمع الوطني للاصلاح والتنمية "تواصل"  بالإفراج الفوري عن عضو مجلس الشيخ محمد ولد غده والسماح له بممارسة حقوقه التي يكفلها له القانون وفق الحصانة البرلمانية الدستورية.

ودانت الكتلة فى بيان لها أمس الاثنين هذا التصرف الذي أٌقدمت عليه السلطات الأمنية الموريتانية، معتبرة أنه "عودة  لعصور الظلام والاستبداد وغطرسة البوليس السياسي الذي اختطف الشيخ الموقر في سلوك أشبه بسلوك العصابات، ومنع ذويه ومحاميه من لقائه أو حتى تحديد مكان احتجازه" ، وفق البيان.

ودعا البيان السلطات إلى التخلي عن الغطرسة والقمع والاختطاف وغيرها من الأساليب البوليسة ، "خصوصا في دولة تدعي الديمقراطية وحرية التعبير".

وشددت الكتلة على ضرورة وقوف  كافة السياسيين والبرلمانيين والحقوقيين وهيئات المجتمع المدني إلى جنب الشيخ محمد ولد غده ومساندته حتى يحدد مكان اختطافه ويتم إطلاق سراحه وإنهاء معاناته، حسب البيان.

وكان عدد من أفراد الأمن الموريتاني اقتاد ، مساء الخميس، عضو مجلس الشيوخ الموريتاني محمد ولد غده من منزله في العاصمة نواكشوط، بعد منع السلطات له من عبور الحدود الجنوبية للبلاد باتجاه السنغال.


الكلمات المفتاحية : أزمة, تواصل, سياسة, مجلس الشيوخ, موريتانيا, ولد غده
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة