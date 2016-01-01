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كحول سامة تودي بحياة 21 شخصاً في الكاميرون


صحراء ميديا + وكالات
الخميس 17 نونبر 2016 - 10:43



كحول سامة تودي بحياة 21 شخصاً في الكاميرون
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لقي 21 شخصاً مصرعهم في الكاميرون فيما نقل ستة آخرون إلى المستشفى لتلقي العلاج، بعد احتساء ما يعتقد أنها كمية سامة من الكحول المصنوعة محليا.
 
وشعر الأشخاص بالإعياء بعد احتساء المشروب الروحي القوي، وعانى بعضهم من مشكلات بالمعدة وفقدان للرؤية والوعي، أدي إلى وفاة 14 شخصا في الحال.
 
في غضون ذلك تم نقل البقية الذين فقدوا الوعي إلى مستشفى محلي حيث توفي سبعة أخرون يوم أمس الأربعاء، وما زال ستة في المستشفى تحت الرعاية.
 
ويتم تصنيع بعض الكحول محليا في الكاميرون من خلال تقطيره، إما من نبيذ النخيل، أو الذرة، أو قصب السكر، فيما تحذر السلطات المحلية من المخاطر المتعلقة بتناول هذا النوع من المشروبات.
 


الكلمات المفتاحية : الكاميرون, كحول


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