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الخميس 1 ديسمبر - 12:01
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | "كنام" توقف التعامل مع المستشفيات الخاصة https://t.co/vgjvs5kUW5كنام-توقف-التعامل-مع-المستشفيات-الخاص… https://t.co/zZMT3Xfk9P
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"كنام" توقف التعامل مع المستشفيات الخاصة


نواكشوط - صحراء ميديا
الخميس 1 ديسمبر 2016 - 09:47



"كنام" توقف التعامل مع المستشفيات الخاصة
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قرر الصندوق الوطني للتأمين الصحي "كنام" وقف جميع أشكال التعاون مع المستشفيات والعيادات الخاصة في موريتانيا، وذلك في تعميم أصدرته إدارة الصندوق أمس الأربعاء.
 
ولم يعط الصندوق أي تفسير لهذا القرار، الذي شمل كافة العيادات الخاصة في موريتانيا والتي كان عدد كبير منها يتعامل مع الصندوق للتغطية الصحية لزبائنه.
 
وكان الاتفاق بين الصندوق والعيادات الخاصة ينص على أن المريض الخارجي يدفع للعيادات الخاصة تكاليف علاجه على أن يعوض له الصندوق، فيما يدفع المريض الخارجي نسبة 20 في المائة فقط من تكاليف العلاج.
 
وبحسب المصادر التي نقلت الخبر لـ"صحراء ميديا" فإن تعامل الصندوق الوطني للتأمين الصحي أصبح مقتصراً على المستشفيات المملوكة للدولة.
 


الكلمات المفتاحية : صحة, كنام


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