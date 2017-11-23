   
صحراء ميديا Sahara Media

كندا تشيد بجهود موريتانيا في منطقة الساحل


صحراء ميديا - نواكشوط
الخميس 23 نونبر 2017 - 16:01



كندا تشيد بجهود موريتانيا في منطقة الساحل
 
أشادت الحاكمة العامة لكندا جولي بايوت 
اليوم الخميس بالجهود التي تبذلها موريتانيا في منطقة الساحل للتصدي للعنف والتطرف في المنطقة.
وقالت جولي بايوت خلال تقديم السفير الموريتاني الجديد في كندا أوراق اعتماده إنها تثمن "الجهود الجبارة المبذولة من قبل الحكومة الموريتانية في التصدي لظاهرة التطرف العنيف في الساحل".
 
وأكدت الحاكمة العامة لكندا على الأهمية الخاصة التي تمنحها بلادها لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، "كما أحيي الدور البارز الذي تلعبه موريتانيا في منطقة الساحل و الصحراء الكبرى، بحسب تعبيرها.
 
وقدم السفير الموريتاني با عثمان اليوم الخميس أوراق اعتماده للحاكمة العامة لكندا جولي بايوت بصفته سفيرا لموريتانيا لدى كندا، مقيما في نيويورك.


الكلمات المفتاحية : ارهاب, دول الساح, كندا
 
تويتر
صحراء ميديا | كندا تشيد بجهود موريتانيا في منطقة الساحل https://t.co/vgjvs5kUW5كندا-تشيد-بجهود-موريتانيا-في-منطقة-الساحل_a36752.html
صحراء ميديا | موريتانيا: البرلمان يناقش ميزانية وزارة البيئة https://t.co/vgjvs5kUW5موريتانيا-البرلمان-يناقش-ميزاني… https://t.co/5WLCcqJMn3
فيسبوك
الأكــثر قراءة

عزيز: سنتعاون مع السودان فى مجال صناعة الطائرات

"براءة".. بيان قوي من 13 عالماً موريتانيا حول ملف المسيء

موريتانيا: 10 ساعات من دون علم وطني ليلة الاستقلال

موريتانيا: المسيء يغادر سجن نواذيبو نحو جهة مجهولة

موريتانيا: جدل حول فيديو تعرية مواطن من طرف الشرطة

نواذيبو: تفاصيل الجلسة الثالثة من محاكمة المسيء

 
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة