كندا تشيد بجهود موريتانيا في منطقة الساحل

أشادت الحاكمة العامة لكندا جولي بايوت

اليوم الخميس بالجهود التي تبذلها موريتانيا في منطقة الساحل للتصدي للعنف والتطرف في المنطقة.

وقالت جولي بايوت خلال تقديم السفير الموريتاني الجديد في كندا أوراق اعتماده إنها تثمن "الجهود الجبارة المبذولة من قبل الحكومة الموريتانية في التصدي لظاهرة التطرف العنيف في الساحل".

وأكدت الحاكمة العامة لكندا على الأهمية الخاصة التي تمنحها بلادها لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، "كما أحيي الدور البارز الذي تلعبه موريتانيا في منطقة الساحل و الصحراء الكبرى، بحسب تعبيرها.

وقدم السفير الموريتاني با عثمان اليوم الخميس أوراق اعتماده للحاكمة العامة لكندا جولي بايوت بصفته سفيرا لموريتانيا لدى كندا، مقيما في نيويورك.