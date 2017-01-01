كواليس مهرجان المطار.. عراك وحالات إغماء وسرقة للسيارات

توحيد ممثلي "المعارضة المحاورة" والأغلبية في مكاتب التصويت

موريتانيا: القوات المسلحة تصوت على التعديلات الدستورية‎

موريتانيا: حرس الرئيس يعتقل ناشطين ضد تعديل الدستور

إلى أين نحن متجهون؟ / مقال اعزيزي ولد المامي

موريتانيا: رئيس مجلس الشيوخ يجتمع بزملائه المعتصمين

خطاب عزيز.. علم مشبوه وشيوخ سفهاء وتسريبات (فيديو)

تفريق مظاهرة المعارضة بالقوة.. واختناق بيرام

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

إلى أين نحن متجهون؟ / مقال اعزيزي ولد المامي

اعزيزي ولد المامي
إلى أين نحن متجهون؟ / مقال اعزيزي ولد المامي
توطــئة : عن أبي ذر رضي الله عنه قال « قال لي النبي صلى الله عليه وسلم : قل الحق

الأحزاب السياسية في مواجهة تحديات القطيعة

الأستاذ مين عبد الله - محامي لدى المحاكم
الأحزاب السياسية في مواجهة تحديات القطيعة
  هل أصبح عالم اليوم ذا حساسية إزاء الأحزاب السياسية  ( المعروفة بالتقليدية ) . 

إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)

الشيخ إبراهيم الشيخ سيديا
إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. لم أكن من دعاة الفتنة يوما من الدهر، أو المنادِين

زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني

نواكشوط-صحراء ميديا
زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني
 . بسم الله الرحمن الرحيم   فخامة الرئيس بعد التحية والتقدير إليكم ما يغنيكم عن زيارة

​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد

محمد الامين ولد احمد
​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد
تتوالى فصول محنة مأساوية ضحاياها أشخاص أبرياء مشهود لهم بحسن السيرة هم  المصطفى ولد الشيخ ولد
Sahara Media Agency : المعارضة المحاورة والأغلبية بنفس الممثلين في مكاتب التصويت ! https://t.co/mpn3TaSVqS
الجمعة 4 غشت - 12:32
Sahara Media Agency : القوات المسلحة تبدأ التصويت على تعديل الدستور https://t.co/iUR7UwYiVw
الجمعة 4 غشت - 12:08
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

كواليس مهرجان المطار.. عراك وحالات إغماء وسرقة للسيارات


خاص - صحراء ميديا
الجمعة 4 غشت 2017 - 12:23



كواليس مهرجان المطار.. عراك وحالات إغماء وسرقة للسيارات
مواضيع ذات صلة

شهد مهرجان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، الذي نظمه مساء أمس الخميس، في ساحة مطار نواكشوط القديم، عدداً من الحوادث التي تركت أثرها لدى الحاضرين، من أبرزها حالات إغماء في أوساط الحضور وسرقة بطاريات عشرات السيارات.
 
وكان المهرجان واحداً من أضخم الأنشطة الجماهيرية التي شهدتها العاصمة نواكشوط خلال السنوات الأخيرة، ولكنه في المقابل كان من أكثرها غياباً للتنظيم، إذ عمت الفوضى وصعبت السيطرة على الحضور.
 
ومما زاد قلق الحراس الشخصيين للرئيس اقترابه في العديد من فقرات الخطاب من الجمهور، بسبب حماس الرئيس وحرصه على التفاعل مع أنصاره، ما جعل الحراس يقتربون من الرئيس دون أن يقاطعوه.

عراك قرب المنصة
 
الجهات الأمنية المشرفة على تنظيم المهرجان من الناحية الأمنية، أسندت مهمة الفصل ما بين الجمهور والمنصة الرسمية إلى طلاب مدرسة الشرطة، الذين أقاموا حاجزاً أمنياً فاصلاً قبالة المنصة.
 
ولكن بعض هؤلاء الطلاب دخل في عراك بالأيدي مع مجموعة من الشبان حاولوا تجاوز الحاجز الأمني للاقتراب أكثر من المنصة الرسمية خلال خطاب الرئيس، ما تسبب في حالة من الفوضى العارمة.
 
تدخل الحرس الرئاسي وسيطر على الوضع بعد مناوشات مع من يحاولون الاقتراب من منصة الرئيس، ولكن حالة من التدافع أربكت المشهد وتسببت في بلبلة كبيرة وسط المهرجان.
 
إغماء واختناق
 
تسبب العراك بين طلاب مدرسة الشرطة والشبان في تدافع قوي داخل الكتلة البشرية الصلبة للجماهير المشاركة في المهرجان، ما أدى إلى سقوط العديد من الأشخاص تحت الأقدام.
 
وبحسب ما أكده موفد "صحراء ميديا" إلى المهرجان فقد وقع عدد من الأشخاص مغمياً عليه، كما حدثت حالات اختناق وضيق في التنفس في أوساط الحضور.
 
وأكد شهود عيان لـ"صحراء ميديا" أن عدة سيدات تعرضن للإغماء أثناء محاولتهن الخروج وسط تدافع أفراد من الأمن مع مجموعات شبابية حاولت تجاوز الأفراد والاقتراب أكثر من المنصة الرسمية.
 
كما تحدث هؤلاء الشهود عن سقوط جدار بالقرب من المهرجان، كانت تتخذه الجماهير مدرجاً للصعود عليه من أجل مشاهدة الرئيس والاستماع لخطابه، ولم يتسبب سقوط الجدار في خسائر بشرية أو إصابات خطيرة.
 
سيارات لا تعمل
 
عشرات آلاف الموظفين والعاملين في القطاع الخاص شاركوا في المهرجان الرئاسي، أوقفوا سياراتهم بعيداً عن مكان المهرجان، بسبب الإجراءات الأمنية المشددة.
 
وبعد نهاية المهرجان قبيل صلاة المغرب، وجد عشرات المواطنين أن سياراتهم لا تعمل، ليكتشفوا أن في الوقت الذي كان الجميع منشغلاً بالاستماع لخطاب الرئيس، كان هنالك من يستغل الوقت لسرقة بطاريات السيارات.
 
الأمن الموريتاني الذي حضر إلى المكان بشكل فوري تعهد بمتابعة هذه العصابة واعتقال أفرادها في أسرع وقت ممكن.
 


الكلمات المفتاحية : استفتاء, عزيز, كواليس, مهرجان
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة