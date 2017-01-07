كوت ديفوار: التمرد يصل إلى العاصمة ابيدجان

امتد التمرد الذي بدأه عدد من الجنود في مدن إيفوارية اليوم السبت إلى العاصمة أبيدجان، حيث سمع إطلاق نار في قاعدة (أكويدو القديمة) في جماعة كوكودي حسب وكالة الأنباء الإيفوارية .



وأضاف المصدر ذاته أنه تمت معاينة الجنود أيضا في الممر الدائري بليز باسكال والممر الدائري كلينيك سان فياتور.



ويطالب الجنود المحتجون، حسب الحكومة، بأداء المكافآت، والزيادة في الرواتب، وتقليص مدة فترات الحراسة.



وحسب المصدر ذاته، فإن هذا التمرد الذي انطلق أمس الجمعة في أربع مدن بالبلاد هي بواكي (وسط)، ودالوا (وسط-شرق)، وكوروغو (شمال)، ودواكرو (وسط-شرق)، قد امتد اليوم السبت إلى غرب وجنوب غرب وشمال شرق البلاد، حيث طال مدن مان وتولوبلو وديوكوي وتايي وتابو وبونا.



ومن المرتقب أن يحل وزير الدفاع الإيفواري، آلان ريشار دونواهي، في بواكي مع وفد رسمي لمباشرة مفاوضات مع الجنود المحتجين.