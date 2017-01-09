كوت ديفوار: الرئيس يتسلم استقالة الحكومة

الصحافة الإيفوارية تكشف ملابسات تمرد "بواكي"

نيجيريا: 20 قتيلاً في اشتباك الجيش وبوكو حرام

المغرب: حكومة الائتلاف تتعثر والتفاوض يتوقف

فريد حسن.. قدم من حلب ليزرع الموسيقى في موريتانيا

إنشاء نوادي سينمائية في أربع بلديات موريتانية

موريتانيا الـ13 عربياً في مجال الحرية الاقتصادية

خفض رسوم تأشيرة المشاركين في "أفريكا اكورايس"

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

وداع موسم الربيع

محمد ولد بتار
وداع موسم الربيع
  أشرف موسم الذكريات الطيبة لهذا العام على نهايته، وأخذت قوافل الخير تشد بُجر الحقائب على نجب

في رحيل سي عبد الرحمن بنعمر/ محمد بنمبارك

محمد بنمبارك
في رحيل سي عبد الرحمن بنعمر/ محمد بنمبارك
رحيل أيقونة وعميد الأسرة الدبلوماسية المغربية، سي عبد الرحمن بنعمر   رزئت الأسرة الدبلوماسية

الجالية الموريتانية بواشنطن ترد على وزير المالية

سعدنا ولد حمادي - الجالية الموريتانية بواشنطن
الجالية الموريتانية بواشنطن ترد على وزير المالية
استوقفني رد وزير المالية على ما يبدو أنه سؤال بخصوص بيع منزل السفير الموريتاني في واشنطن، والحقيقة

الانتخابات البلدية وما تنطوي عليه من تلويحْ، بحل أحزاب سياسية القويّ منها والكسيحْ

د. محمد إدريس ولد حرمه ولد بابانا
أسدل الستار على حوار ساخن تخلله الهجاء والمديحْ، وأسفر عن مخرجات تحققت بعد تمديد وإجهاد وبَريحْ،

شموع علي مائدة الحوار الوطني

فاطمة بنت محمد \ النجاح
تذَيَّل التعليم وثيقة الحوار، ولم تطرح مكافحة الإرهاب كقضية جوهرية.     
Sahara Media Agency : نيجيريا: مقتل 20 مسلحا في اشتباك بين الجيش وبوكوحرام" https://t.co/eKSUP1iqQY
الاثنين 9 يناير - 11:45
Sahara Media Agency : المغرب: تشكيل حكومة ائتلاف يتعثر وإيقاف التفاوض https://t.co/hQ7Sm4SStv
الاثنين 9 يناير - 11:45
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

كوت ديفوار: الرئيس يتسلم استقالة الحكومة


أبيدجان (صحراء ميديا + أبا)
الاثنين 9 يناير 2017 - 12:23



كوت ديفوار: الرئيس يتسلم استقالة الحكومة
مواضيع ذات صلة

تسلم الرئيس الإيفواري الحسن واتارا، صباح اليوم الاثنين، استقالة الوزير الأول دانيل دونكان وحكومته، في إطار تأسيس "الجمهورية الثالثة" التي بدأت مع التعديلات الدستورية التي مرت في استفتاء شعبي وافق عليها نهاية العام الماضي (2016).
 
وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الأفريقية فإن الوزير الأول الإيفواري المستقيل أوضح أن الاستقالة تأتي "وفق تقاليد عريقة، فجميع نواب البرلمان سيشاركون في الجلسة الافتتاحية للجمعية الوطنية"، قبل أن يشير إلى أن "عدم توافق" ما بين أن تكون عضواً في الحكومة ونائباً في البرلمان.
 
وأوضحت الوكالة أن استقالة الحكومة تأتي في إطار وضع مؤسسات الجمهورية الثالثة، مشيرة إلى أن تشكيل حكومة جديدة سيتم بعد الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد التي ستجري مساء اليوم الاثنين، والتي سيتم خلالها انتخاب رئيس للجمعية الوطنية، كما ينتظر أيضاً تعيين نائب لرئيس الجمهورية.
 
وتشهد كوت ديفوار تطورات سياسة متلاحقة، من أبرزها إصلاحات دستورية كبيرة استحدثت منصب نائب رئيس الجمهورية، فيما تعهد الرئيس الحسن واتارا الذي وصل إلى الحكم في انتخابات (2010) بعدم الترشح في الانتخابات المقبلة.
 
وتعد كوت ديفوار القوة الاقتصادية الأبرز في منطقة غرب أفريقيا، بعد نيجيريا، وأصبحت مؤخراً وجهة مفضلة للاستثمارات من مختلف بقاع العالم، فيما تمثل وحدها قرابة 40 في المائة من اقتصاد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، ولكنها عانت خلال العقود الماضية من حروب أهلية عرقلت تقدمها.
 


الكلمات المفتاحية : استقالة, أفريقيا, كوت ديفوار, واتارا


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة