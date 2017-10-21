كوت ديفوار: ملك المغرب يحضر القمة الأفريقية-الأوروبية



وصل العاهل المغربي محمد السادس بعد ظهر أمس الأحد إلى أبيدجان، العاصمة الاقتصادية لكوت ديفوار، في زيارة "عمل وصداقة" للمشاركة في قمة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي التي ستنعقد في أبيدجان يومي الأربعاء والخميس.



وتم تأكيد حضور العاهل المغربي للقمة الأفريقية-الأوروبية السبت بعد تكهنات مرتبطة بحضور جبهة البوليساريو التي لا تعترف بها الرباط.



وعادت المغرب في يناير الفائت إلى اتحاد الافريقي الذي انسحبت منه قبل 33 عاما احتجاجا على قبول "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية" التي أعلنتها جبهة البوليساريو في الصحراء المغربية، وهي الأراضي التي تعتبرها المغرب ضمن أراضيها.



واستقبل رئيس كوت ديفوار الحسن وتارا العاهل المغربي في مطار أبيدجان، وتربط علاقات ممتاز بينهما، ومن المقرر أن يلتقيا ظهر اليوم الاثنين في القصر الرئاسي.



وللمغرب مصالح اقتصادية مهمة في كوت ديفوار.

