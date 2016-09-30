"كوسموس" تتطلع لاستكشاف مقطع جديد بموريتانيا



تقدمت شركة " كوسموس انيرجي" الأمريكية أمس الخميس إلى مجلس الوزراء المو ريتاني بطلب ترخيص لتوقيع عقد استكشاف وإنتاج مع الشركة على مستوى مقطع بحري من الحوض الساحلي.



ووقدم وزير النفط والطاقة و المعادن محمد ولد عبد الفتاح المقترح الذي يهدف إلى توقيع عقد استكشاف على مستوى المقطع البحري من الحوض الساحلي الذي سبق أن حصل على ترخيص للخروج على مسطرة الدعوة للمنافسة بمقتضى المرسوم رقم 2016-168 الصادر بتاريخ 26 سبتمبر 2016.



وحسب البيان الصادر عن مجلس الوزراء فان عقد الاستكشاف والإنتاج الذي تقدمت به الشركة قد استحدث تحسينات معتبرة لصالح الدولة، خاصة فيما يتعلق بحماية البيئة وتعزيز قدرات الشركة الموريتانية للمحروقات والنفط والمعادن ، وفق البيان.



وكانت شركة كوسموس أنيرجي قد أعلنت خلال العام المنصرم عن ما سمته "اكتشافات هامة" من النفط والغاز، في المنطقة الحدودية بين موريتانيا والسنغال٠

وتنشط الشركة الأمريكية في عدة بلدان في شبه المنطقة منها المغرب والسنغال وغانا والكاميرون.