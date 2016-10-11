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"كوصموص" تعزز حضورها في المياه الموريتانية


نواكشوط - صحراء ميديا
الثلاثاء 11 أكتوبر 2016 - 19:14



"كوصموص" تعزز حضورها في المياه الموريتانية
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وقعت وزارة النفط والطاقة والمعادن الموريتانية، اليوم الثلاثاء، عقداً مع شركة "كوصموص انيرجي" يمنح الأخيرة إمكانية استكشاف وإنتاج داخل المقطع (س6) في المياه العميقة الموريتانية.
 
وجرى توقيع العقد على هامش النسخة الرابعة من مؤتمر "موريتانيد" الذي انطلقت أنشطته اليوم في قصر المؤتمرات بنواكشوط، وفق ما جاء في بيان صحفي صادر عن الطرفين.
 
وجاء في البيان أن العقد بين شركة كوصموص انيرجي والحكومة الموريتانية "يهدف إلى النهوض بالقطاع النفطي" في موريتانيا.
 
وثمن مدير العام لشركة كوصموص انيرجي، اندرو انجلس، مناخ الاستثمار والجو الآمن والاستقرار الذي تنعم به موريتانيا الذي أدى إلى حصول الشركة على نتائج مرضية، وفق تعبيره.
 
وترتبط الدولة الموريتانية مع الشركة الأمريكية بثلاثة عقود "استكشاف وإنتاج"، وتمكنت الشركة مؤخراً من تحقيق اكتشافات معتبرة للغاز قبالة السواحل الموريتانية، على الحدود مع السنغال.
 


الكلمات المفتاحية : الغاز, النفط, تنقيب, كوصموص, معادن


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