كوكاكولا تدعم مركز أمراض القلب ب 800 ألف دولار

قدمت شركة المشروبات العالمية كوكاكولا اليوم الخميس بنواكشوط كمية من المعدات الطبية بقيمة 800 الف دولار امريكي للمركز الوطني لأمراض القلب٠

وقال المكلف بمهمة في وزارة الصحة وأمينها العام وكالة احمد جدو ولد الزين إن التجهيزات المقدمة من طرف شركة كوكاكولا ستمكن من تحسين نوعية التكفل بالمرضى كما ستساهم في قيام العاملين بالمركز بمهامهم في افضل الظروف مشيرا الى ان هذا الدعم يمثل لبنة في صرح التعاون المثمر مع الشركاء في التنمية.

وقالت المديرة المساعدة للمركز الوطني لامراض القلب الدكتورة فاتيماتا باري ان هذا الدعم يؤكد تعلق هذه الشركة العالمية بتحسين عمل احدى المؤسسات الاستشافية الهامة ويضع تحت تصرف المركز تجهيزات ومستلزمات طبية ستساهم في تحسين العمل وتضمن للمرضى الولوج الى خدمات طبية متميزة.

وأكدت ان الاولوية في هذا الدعم ستخصص للمرضى المحتاجين والذين لا يتوفرون على ضمان صحي من اي مؤسسة مبرزة ان هذه التجهيزات ستستخدم بشكل سليم مما سيساهم في انقاذ حياة الكثير من المرضى.

و ثمن المدير العام لشركة كوكاكولا حرش القران محمد، "التعاون المثمر" بين الشركة والمركز الوطني لامراض القلب والذي قال إنه شجع الشركة على زيادة الدعم من قيمة 400 الف دولار خلال المراحل الماضية الى 800 الف دولار خلال هذه السنة .

واكد ان مؤسسته ستعمل على تقديم هذا الدعم سنويا وستسعى إلى ان تعميم هذه التجربة لتشمل خلال المرحلة القادمة مؤسسات صحية أخرى.