كويتيون يرفعون علم موريتانيا فى احتفالية هواة اللاسلكي





رفع "هواة اللاسلكي" من دولة الكويت علم موريتانيا بجانب علم بلادهم في المكان المخصص للكويت في أكبر احتفالية لهواة اللاسلكي في العالم.



و رفع الدبلوماسي بسفارة دولة الكويت في نواكشوط أحمد الغانم علم موريتانيا بجانب علم الكويت فى احتفالية جرت الجمعة الماضي بمدينة "فريدريشسهافن" الألمانية .



و قال الدبلوماسي الكويتي إنه رفع علم موريتانيا بجانب علم الكويت ، تقديرا منه لموريتانيا و للتعريف بها و بتاريخها المتجذر في القدم ،حسب تعبيره.



و تأسست جمعية هواة اللاسلكي الكويتية عام 1979 و هي منظمة غير ربحية لعشاق هواة اللاسلكيات في الكويت، تهدف إلى تنمية هواية اللاسلكي لدى المهتمين بها و تنظيم ممارستها وفق القوانين المعمول بها في هذا المجال.