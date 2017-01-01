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كويتيون يرفعون علم موريتانيا فى احتفالية هواة اللاسلكي


نواكشوط-صحراء ميديا
الاحد 16 يوليوز 2017 - 12:20



كويتيون يرفعون علم موريتانيا فى احتفالية هواة اللاسلكي
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رفع "هواة اللاسلكي" من دولة الكويت علم موريتانيا بجانب علم بلادهم في المكان المخصص للكويت  في أكبر احتفالية لهواة اللاسلكي في العالم.
 
و رفع الدبلوماسي بسفارة دولة الكويت في نواكشوط أحمد الغانم علم موريتانيا بجانب علم الكويت فى احتفالية جرت الجمعة الماضي بمدينة "فريدريشسهافن" الألمانية .
 
و قال الدبلوماسي الكويتي إنه رفع علم موريتانيا بجانب علم الكويت ،  تقديرا منه لموريتانيا و للتعريف بها و بتاريخها المتجذر في القدم ،حسب تعبيره.
 
و تأسست جمعية هواة اللاسلكي الكويتية عام 1979 و هي منظمة غير ربحية لعشاق هواة اللاسلكيات في الكويت، تهدف  إلى تنمية هواية اللاسلكي لدى المهتمين بها و تنظيم ممارستها وفق القوانين المعمول بها في هذا المجال.


الكلمات المفتاحية : الكويت, اللا سلكي, موريتانيا
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