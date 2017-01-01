كيتا : من حق شعوب الساحل العيش بسلام ونسعى لذلك





قال الرئيس المالي ابراهيم بوبكر كيتا اليوم الأحد إن العمليات الارهابية فى منطقة الساحل تتطلب تضافر الجهود بين قادة الدول الخمس ، مشيرا إلى أنهم يسعون إلى الفاعلية من اجل حماية شعوب المنطقة التى يحق لها العيش بسلام .



وأوضح خلال خطابه أن القوافل عانت على مر التريخ من الهاجس الأمني ، مؤكدا أن بعض القوى "الظلامية" تسعى إلى اطفاء النور فى المنطقة ، وفق تعبيره.



وأضاف لقد التقتينا فى قمة نواكشوط من أجل تحقيق أمن مشترك ، لأن شعوب المنطقة تحمل هذا الهم منذ زمن بعيد.



ووجه كلامه إلى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذى أبدى استعداده لمساعدة شعوب المنطقة منذ الوهلة الأولى ، نظر ا للعلاقات التى تجمع فرنسا مع شعوب المنطقة ، على حد تعبيره.



وقال إن هذه المؤتمرات تساعد على العمل من أجل قضية محاربة الارهاب التى تهم العالم ، معربا عن شكره لفرنسا لمساعدتها الدائمة لدول الساحل والصحراء .