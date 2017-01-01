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كيتا : من حق شعوب الساحل العيش بسلام ونسعى لذلك


مالي-صحراء ميديا
الاحد 2 يوليوز 2017 - 11:37



كيتا : من حق شعوب الساحل العيش بسلام ونسعى لذلك
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قال الرئيس المالي ابراهيم بوبكر كيتا اليوم الأحد إن العمليات الارهابية فى منطقة الساحل تتطلب تضافر الجهود بين قادة الدول الخمس ، مشيرا إلى  أنهم يسعون إلى الفاعلية من اجل حماية شعوب المنطقة التى يحق لها العيش بسلام .

وأوضح خلال خطابه أن القوافل عانت على مر التريخ من الهاجس الأمني ، مؤكدا أن بعض القوى "الظلامية" تسعى إلى اطفاء النور فى المنطقة ، وفق تعبيره.

وأضاف لقد التقتينا فى قمة نواكشوط من أجل تحقيق أمن مشترك ، لأن شعوب المنطقة تحمل هذا الهم منذ زمن بعيد.

ووجه كلامه إلى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذى أبدى استعداده لمساعدة شعوب المنطقة منذ الوهلة الأولى  ، نظر ا للعلاقات التى تجمع فرنسا مع شعوب المنطقة ، على حد تعبيره.

وقال إن هذه المؤتمرات تساعد على العمل من أجل قضية محاربة الارهاب التى  تهم العالم ، معربا عن شكره لفرنسا لمساعدتها  الدائمة لدول الساحل والصحراء  .


الكلمات المفتاحية : الارهاب, الساحل و فرنسا, القاعدة, كيتا, مالي, موريانيا
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