كيفية مشاهدة " يوتيوب" دون انترنت!



أعلنت شركة غوغل إطلاق تطبيق "يوتيوب غو"، الذي يهدف إلى توسيع إمكانية تبادل ملفات الفيديو ومشاهدتها دون الحاجة للاتصال الإنترنت.





وقدُ صمم التطبيق الجديد مع أخذ المستخدمين في الهند بعين الاعتبار٬ حيث سيتم اختباره من خلالهم في بادئ الأمر قبل إطلاقه على نطاق واسع.





ويكمن الهدف من "يوتيوب غو" في تفعيل مشاهدة الفيديوهات بشكل أكبر في المناطق الضعيفة الاتصال بالإنترنت.





ويتيح التطبيق للمستخدمين حفظ ملفات الفيديو لمشاهدتها لاحقا، دون الاتصال بالإنترنت٬ كما يسمح بتشارك الفيديوهات مع المستخدمين المحليين دون الحاجة لإدخال أي بيانات تذكر.





ويعتمد تصميم التطبيق على ميزة المشاهدة الذكية من دون إنترنت٬ والتي أطلقتها يوتيوب لأول مرة في الهند خلال وقت سابق من هذا العام.





وقالت جوانا رايت٬ نائبة رئيس مدير منتجات يوتيوب: "تطبيق "يوتيوب غو" يهدف لمساعدة الجيل المقبل من المستخدمين على التمتع بمشاهدة الفيديوهات ومشاركتها الآخرين٬ وقدُ صمم من أجل استخدامه بكل سهولة على الهاتف المحمول دون الحاجة للاتصال بالإنترنت".





وقد أعلنت غوغل عن تطبيق "يوتيوب غو" من خلال الحدث الذي أقيم في دلهي٬ حيث كشفت الشركة عن العديد من المنتجات الجديدة الموجهة للسوق الهندية.





ويمكن للمستخدمين في الهند الاشتراك حاليا باختبار تطبيق "يوتيوب غو"٬ ولكن لم تعلن الشركة عن تاريخ إطلاق التطبيق رسميا في الهند أو في أي مكان آخر.

