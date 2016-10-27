كيف تضيف خدمة مكالمات الفيديو فى الواتساب



ظهرت ميزة المكالمات المرئية مجددا في النسخة التجريبية الأخيرة من تطبيق خدمة التراسل الفوري واتساب على نظام التشغيل أندرويد، ما يشير إلى أن اختبار الميزة يجري على قدم وساق تمهيدا لإطلاقها لعموم المستخدمين.



وتدعم النسخة التجريبية التي تحمل الرقم 2.16.318، والتي تم إطلاقها أمس الاثنين، ميزة المكالمات المرئية ويظهر الخيار الخاص بها إلى جانب المكالمات الصوتية عند إجراء اتصال.



يُشار إلى أن واتساب، المملوكة لشركة فيسبوك، كانت قد اعتمدت أسلوب الطرح تدريجيًا مع ميزة المكالمات الصوتية، إذ بدأت تجربتها على أساس الدعوة فقط، ثم أطلقتها لعموم المستخدمين. ويُعتقد أنها قد تنتهج نفس الأسلوب مع المكالمات المرئية.



ويمكن الوصول إلى المكالمات المرئية من خلال النقر على زر الاتصال ضمن المحادثات، ليظهر للمستخدم خياران الأول لإجراء مكالمة صوتية، والآخر لإجراء مكالمة مرئية.



ويجب على طرفي المحادثة تثبيت النسخة التجريبية الأخيرة من تطبيق واتس اب حتى يصبح من الممكن إجراء مكالمة مرئية، إذ أن النسخة النهائية لا تدعم الميزة بعد.



تجدر الإشارة إلى أن الميزة ما تزال تعاني من مشكلات تتعلق في بطئ الاتصال وتشوه الصورة أحيانًا حتى مع سرعات الاتصال العالية، وعند إغلاق الاتصال المرئي تظهر رسالة تطلب من المستخدم تقييم الاتصال مع عرض عدة خيارات للمشكلات الشائعة.



ويمكن لمستخدمي نظام التشغيل أندرويد تنزيل النسخة التجريبية ذات الرقم 2.16.318 من تطبيق واتس اب يدويًا.

