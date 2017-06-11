كيف تواجه ارتفاع ضغط الدم فى رمضان





يعانى بعض الصائمين من مشكلة ارتفاع ضغط الدم خلال شهر رمضان، خصوصا الأشخاص الذين لديهم تجارب سابقة مع مرض ارتفاع ضغط الدم.



وفى هذا السياق، قالت أخصائيّة طبّ الأسرة الطبيبة نشوى عصام دياب إنه يمكن مواجهة ارتفاع ضغط الدم فى رمضان بمجموعة من النصائح منها:



-إدخال منتجات الحليب قليلة الدسم فى الوجبات الرمضانية، لأنّ الكالسيوم عامل مهم فى تنظيم ضغط الدم، بالإضافة إلى الخضروات والفواكه، فهى مصادر أساسية لعنصر البوتاسيوم الذى يساهم فى إعادة ضبط ضغط الدم فى حال الارتفاع.



-استبدال النشويات بالحبوب الكاملة عند إعداد وجبات الإفطار فى رمضان، لأنها غنية بالألياف والعديد من المعادن كالبوتاسيوم والمغنيسيوم.



-التقليل من تناول اللحوم الحمراء واستبدالها بالسمك المشوى مرتين أسبوعياً على الأقل.



-إضافة الثوم إلى الأطباق الرمضانية.



-تناول المكسرات غير المملحة دون الإكثار منها.



-الإقلاع عن التدخين لأنّ كثرته تساهم فى ارتفاع ضغط الدم واحتمال حدوث جلطات قلبية مصاحبة.



-ممارسة الرياضة بطريقة منتظمة خاصة قبل الإفطار.