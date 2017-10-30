كينيا: إعادة انتخاب "كينياتا" بنسبة 98% من الأصوات

وزيرة الاسكان: موريتانيا بحاجة للمهندس المعماري الوطني

موريتانيا: البرلمان يبدأ نقاش المدونة الجديدة للجمارك

موريتانيا: مؤسسات عموية تتعهد باعتماد الدفع الألكتروني

موريتانيا: الرئيس يتسلم تقرير لجنة الانتخابات بخصوص الاستفتاء

الديون و" والشك السياسي" يهددان نمو دول أفريقيا جنوب الصحراء

كاميرا آيفون جاسوس فى بيت صاحبه

أمريكا تطلب استراتيجية قوة الساحل قبل تمويلها

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

عبد الله ولد الشيخ في ذمة الله -- نبأ دونه الأنباء

ممود ولد الشيخ
عبد الله ولد الشيخ في ذمة الله -- نبأ دونه الأنباء
  ليس من المعروف  ولاالمألوف  من قيم مجتمعنا ان يذكر المرء محاسن ابيه او احد أبويه

إلى أين نحن متجهون؟ / مقال اعزيزي ولد المامي

اعزيزي ولد المامي
إلى أين نحن متجهون؟ / مقال اعزيزي ولد المامي
توطــئة : عن أبي ذر رضي الله عنه قال « قال لي النبي صلى الله عليه وسلم : قل الحق

الأحزاب السياسية في مواجهة تحديات القطيعة

الأستاذ مين عبد الله - محامي لدى المحاكم
الأحزاب السياسية في مواجهة تحديات القطيعة
  هل أصبح عالم اليوم ذا حساسية إزاء الأحزاب السياسية  ( المعروفة بالتقليدية ) . 

إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)

الشيخ إبراهيم الشيخ سيديا
إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. لم أكن من دعاة الفتنة يوما من الدهر، أو المنادِين

زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني

نواكشوط-صحراء ميديا
زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني
 . بسم الله الرحمن الرحيم   فخامة الرئيس بعد التحية والتقدير إليكم ما يغنيكم عن زيارة
Sahara Media Agency : La dette et le doute politique menacent la croissance dans les pays subsahariens https://t.co/nbZyVI4ojR
الاثنين 30 أكتوبر - 18:28
Sahara Media Agency : Mauritanie : le président de la république reçoit le rapport de la CENI sur le referendum https://t.co/8MuT4xE1wS
الاثنين 30 أكتوبر - 18:27
App Store
Facebook
Twitter
Newsletter
Rss

كينيا: إعادة انتخاب "كينياتا" بنسبة 98% من الأصوات


صحراء ميديا - نواكشوط
الاثنين 30 أكتوبر 2017 - 18:34



كينيا: إعادة انتخاب "كينياتا" بنسبة 98% من الأصوات
مواضيع ذات صلة

 

أعلنت لجنة الانتخابات في كينيا اليوم الاثنين، فوز الرئيس الحالي "أوهورو كينياتا"، بمأمورية جديد بعد انتخابات الإعادة التي أجريت الاسبوع الماضي.


وقال رئيس للجنة "وافولا تشيبوكاتي" إن الرئيس "أوهورو كينياتا" فاز في انتخابات الإعادة بما يزيد قليلا عن نسبة 98 بالمئة من الأصوات. 


وأضاف تشيبوكاتي أن نسبة الإقبال في الانتخابات زادت قليلا عن نسبة 39 بالمئة من أصل 19.6 مليون شخص يحق لهم التصويت.


وكان مرشح المعارضة رايلا أودينغا، أعلن شهر أكتوبر الجاري انسحابه من جولة الاعادة في الانتخابا الكينية، معلنا أن انسحابه يعني إلغاء انتخابات الإعادة التي تقررت بعد إلغاء القضاء نتيجة انتخابات أغسطس التي فاز فيها الرئيس أوهورو كينياتا بغالبية 54,27 بالمائة.


وابطلت المحكمة العليا الكينية نتائج انتخابات أغسطس، بناء على شكوى قدمتها المعارضة، وعللت المحكمة قرارها بعدم الالتزام بأنظمة نقل النتائج، وقالت إن اللجنة الانتخابية قصرت في إدارة عملية الاقتراع

 



الكلمات المفتاحية : انتخابات, عنف, كينيا
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة