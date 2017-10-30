كينيا: إعادة انتخاب "كينياتا" بنسبة 98% من الأصوات





أعلنت لجنة الانتخابات في كينيا اليوم الاثنين، فوز الرئيس الحالي "أوهورو كينياتا"، بمأمورية جديد بعد انتخابات الإعادة التي أجريت الاسبوع الماضي.





وقال رئيس للجنة "وافولا تشيبوكاتي" إن الرئيس "أوهورو كينياتا" فاز في انتخابات الإعادة بما يزيد قليلا عن نسبة 98 بالمئة من الأصوات.





وأضاف تشيبوكاتي أن نسبة الإقبال في الانتخابات زادت قليلا عن نسبة 39 بالمئة من أصل 19.6 مليون شخص يحق لهم التصويت.





وكان مرشح المعارضة رايلا أودينغا، أعلن شهر أكتوبر الجاري انسحابه من جولة الاعادة في الانتخابا الكينية، معلنا أن انسحابه يعني إلغاء انتخابات الإعادة التي تقررت بعد إلغاء القضاء نتيجة انتخابات أغسطس التي فاز فيها الرئيس أوهورو كينياتا بغالبية 54,27 بالمائة.





وابطلت المحكمة العليا الكينية نتائج انتخابات أغسطس، بناء على شكوى قدمتها المعارضة، وعللت المحكمة قرارها بعدم الالتزام بأنظمة نقل النتائج، وقالت إن اللجنة الانتخابية قصرت في إدارة عملية الاقتراع



