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كينيا: استقالة مسؤولة بلجنة الانتخابات والمعارضة تدعو للاحتجاج


صحراء ميديا - نواكشوط
الاربعاء 18 أكتوبر 2017 - 17:31



كينيا: استقالة مسؤولة بلجنة الانتخابات والمعارضة تدعو للاحتجاج
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استقالت مسؤولة كبيرة في لجنة الانتخابات الكينية وغادرت البلاد قبل أسبوع من إعادة الانتخابات الرئاسية وقالت إن هناك ترهيبا سياسيا وإن العملية الانتخابية ستكون ”استهزاء“ بالديمقراطية. 

 


وأرجعت روزلين أكومبي، العضو في الهيئة العليا للجنة الانتخابات، قرار المغادرة إلى انقسامات حزبية سياسية عميقة بين أعضاء اللجنة والأمانة العامة للجنة. 


وقالت في بيان صدر في نيويورك”أصبحت اللجنة طرفا في الأزمة الراهنة. اللجنة محاصرة“، أضافت أن الانتخابات المقبلة لن تتمتع بالمصداقية. 


من جهة اخري دعا زعيم المعارضة في كينيا رايلا أودينجا اليوم الأربعاء لاحتجاجات حاشدة يوم 26 أكتوبر://0  الجاري وهو اليوم المحدد لإعادة الانتخابات الرئاسية التي يقاطعها. 


وقال أمام حشد من عدة آلاف من مؤيديه في نيروبي ”المظاهرات ستستمر وأكبر مظاهرة ستكون يوم 26 أكتوبر“.



الكلمات المفتاحية : استقالة, كينيا, لجنة انتخابات
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