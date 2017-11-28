كينيا: الرئيس يدعو الأفارقة للاستيطان في البلاد





قال الرئيس الكيني أوهورو كينياتا اليوم الثلاثاء إن بوسع أي أفريقي الحصول على تأشيرة دخول لدى وصوله إلى كينيا، "ويمكنهم أن يستوطنوا في البلاد إذا تزوجوا من مواطنين كينيين".





وخاطب الرئيس الكيني كبمة تنصيبه الأفارقة "إذا كنتم ترغبون... بوسعكم الزواج والاستيطان في كينيا"، مضيفا أن الهدف من هذا القرار هو توطيد العلاقات الأفريقية ورفع القيود عن بعض الدول.





وأدى الرئيس الكيني أوهورو كينياتا اليوم اليمين لفترة ولاية ثانية، وبعدها بوقت قصير أطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع على موكب زعيم المعارضة رايلا أودينجا الذي أبلغ أنصاره بأنه سيؤدي اليمين رئيسا للبلاد في 12 ديسمبر://0 .





وفاز كينياتا بولاية ثانية مدتها خمسة أعوام في 26 أكتوبر في إعادة للانتخابات الرئاسية التي قاطعها زعيم المعارضة قائلا إنها لن تكون حرة ونزيهة.

