كينيا: المحكمة تلغي نتائج الانتخابات وتدعو لتصويت جديد

إمام موريتانيا يطالب بانشاء هيئة للأمر بالمعروف

إحالة ولد غده إلى السجن والمعلومة للمراقبة القضائية

موريتانيا: مذكرة توقيف دولية فى حق ولد بوعماتو وعدة شيوخ(أسماء)

تسجيل حالة وفاة ثانية فى صفوف الحجاج الموريتانيين

تفجير انتحاري يودي بحياة شرطيين في الجزائر

موريتانيا تتعادل مع كينيا فى مباراة ودية

عزيز يبحث مع محمد بن زايد الأوضاع العربية والدولية

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

إلى أين نحن متجهون؟ / مقال اعزيزي ولد المامي

اعزيزي ولد المامي
إلى أين نحن متجهون؟ / مقال اعزيزي ولد المامي
توطــئة : عن أبي ذر رضي الله عنه قال « قال لي النبي صلى الله عليه وسلم : قل الحق

الأحزاب السياسية في مواجهة تحديات القطيعة

الأستاذ مين عبد الله - محامي لدى المحاكم
الأحزاب السياسية في مواجهة تحديات القطيعة
  هل أصبح عالم اليوم ذا حساسية إزاء الأحزاب السياسية  ( المعروفة بالتقليدية ) . 

إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)

الشيخ إبراهيم الشيخ سيديا
إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. لم أكن من دعاة الفتنة يوما من الدهر، أو المنادِين

زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني

نواكشوط-صحراء ميديا
زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني
 . بسم الله الرحمن الرحيم   فخامة الرئيس بعد التحية والتقدير إليكم ما يغنيكم عن زيارة

​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد

محمد الامين ولد احمد
​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد
تتوالى فصول محنة مأساوية ضحاياها أشخاص أبرياء مشهود لهم بحسن السيرة هم  المصطفى ولد الشيخ ولد
Sahara Media Agency : وبايقاف المد الصفوي الفارسي https://t.co/s4itwGNCbF
الجمعة 1 سبتمبر - 13:27
Sahara Media Agency : إحالة ولد غده إلى السجن والمعلومة للمراقبة القضائية https://t.co/gJvnE4H5SK
الجمعة 1 سبتمبر - 12:46
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

كينيا: المحكمة تلغي نتائج الانتخابات وتدعو لتصويت جديد


وكالات
الجمعة 1 سبتمبر 2017 - 14:20



كينيا: المحكمة تلغي نتائج الانتخابات وتدعو لتصويت جديد
مواضيع ذات صلة

 
أعلنت المحكمة العليا في كينيا اليوم الجمعة بطلان فوز الرئيس أوهورو كينياتا في الانتخابات الرئاسية نتيجة تجاوزات ارتكبتها لجنة الانتخابات وقالت إنه يتعين إجراء تصويت جديد خلال 60 يوما.
 
والقرار بإلغاء النتائج هو الأول من نوعه في تاريخ كينيا ويطلق سباقا جديدا نحو الرئاسة بين كينياتا وزعيم المعارضة المخضرم رايلا أودينجا.
 
وللدولة صاحبة أكبر اقتصاد في شرق أفريقيا تاريخ طويل مع الانتخابات المتنازع عليها، وتسبب خلاف بشأن انتخابات عام 2007 التي شكك فيها أودينجا بعد إعلان هزيمته في أسابيع من العنف العرقي قتل فيها أكثر من 1200 شخص.
 
وقال القاضي ديفيد مارانجا وهو ينطق بالحكم الذي أيده أربعة قضاة من أصل ستة إن ”إعلان فوز كينياتا باطل ولاغ“.
 
وأضاف أن لجنة الانتخابات ”فشلت أو أهملت أو رفضت إجراء الانتخابات الرئاسية بطريقة تتفق مع ما يمليه الدستور“.
 
وقال مراقبون دوليون إنهم لم يرصدوا أي علامات على التلاعب في التصويت أو عمليات الفرز في مراكز الاقتراع. وذكر عدة مراقبين أن المعارضة لم تجر فرزا موازيا للأصوات ولم تطعن في النتائج بناء على بيانات كاملة قامت بجمعها.
 
وقال أودينجا بعد قرار المحكمة ”هذا حقا يوم تاريخي جدا لشعب كينيا... للمرة الأولى في تاريخ الديمقراطية الأفريقية تصدر محكمة حكما بإبطال انتخابات رئاسية مخالفة للقواعد“.
 
وقال أحمد ناصر عبد الله محامي كينياتا إن القرار ”مسيس للغاية“ وإن لجنة الانتخابات ”لم ترتكب أي مخالفة“ لكنه أكد ضرورة احترام القرار.


الكلمات المفتاحية : افريقيا, انتخابات, كينيا, محكمة
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة