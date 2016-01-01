كينيا تؤجل إغلاق مخيم يستضيف مئات للاجئين الصوماليين





أعلنت كينيا اليوم الأربعاء، أنها وافقت على تأجيل إغلاق مخيم "داداب" اللاجئين الصوماليين، بعد عدة ضغوط دولية لمنح السكان المزيد من الوقت، للعثور على أماكن إقامة جديدة..





وتعتبر "كينيا" أن المخيم يشكل خطرا على أمنها، وتقول إنه يستخدم من جانب مسلحين إسلاميين من الصومال، لتنفيذ سلسلة من الهجمات على أراضيها، متعهدة بإغلاقه.





وانتقدت جماعات حقوقية، قرار الإغلاق، قائلة إنه سيضر بالصوماليين الذين يهربون من العنف والفقر، واتهمت نيروبي بإعادة الناس إلى منطقة حرب رغما عنهم، وهو ما تنفيه الحكومة.





ويستضيف المخيم الآن نحو 250 ألف شخص، بينما قال مسؤولون بالأمم المتحدة في بداية العام إن عددهم يبلغ حوالي 350 ألفا، يعيشون منذ سنوات على الأراضي الكينية هربا من الأوضاع المضطربة في بلادهم.

