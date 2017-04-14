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الجمعة 14 أبريل - 01:36
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | لو غورمو: المادة 38 خطيرة وتجربة فرنسا فاشلة https://t.co/vgjvs5kUW5لو-غورمو-المادة-38-خطيرة-وتجربة-ف… https://t.co/wGfc6VyyNB
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كينيا تحذر من هجمات محتملة في عيد الفصح


صحراء ميديا + وكالات
الجمعة 14 أبريل 2017 - 09:29



كينيا تحذر من هجمات محتملة في عيد الفصح
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حذرت الشرطة الكينية أمس الخميس من هجمات محتملة خلال عيد الفصح بعد توصلها بمعلومات تفيد بأن تسعة أشخاص يعدون لهجمات إرهابية داخل البلاد.
 
وأعلنت الشرطة الكينية أنها رفعت من مستوى حالة التأهب لمواجهة هجمات إرهابية محتملة قبل وخلال الاحتفال بعيد الفصح.
 
وقال المتحدث باسم الشرطة جورج كينوتي إن المصالح الأمنية توجد في حالة تأهب، داعيا المواطنين إلى توخي الحذر خلال الاحتفال بعيد الفصح والتبليغ عن أي نشاط مشبوه.
 
وأوضح تقرير أمني نشر أمس أن مشتبها بهم كينيين عادوا إلى البلاد بعد العمليات المشتركة التي قامت بها في الصومال قوات الدفاع الكينية والجيش الوطني الصومالي.
 
من جانبه، أكد مفوض مقاطعة مومبسا إيفانس أشوكي أنه تم تعزيز الأمن في المنتجعات السياحية بالمنطقة الساحلية من أجل منع هجمات محتملة من طرف المقاتلين المنتمين إلى الجماعة المسلحة الصومالية "حركة الشباب".
 


الكلمات المفتاحية : إرهاب, افريقيا, كينيا
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