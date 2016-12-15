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Sahara Media Agency : فرض غرامات مالية على مئات المنقبين عن الذهب https://t.co/APSWpaprfO
الخميس 15 ديسمبر - 13:37
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | فرض غرامات مالية على مئات المنقبين عن الذهب https://t.co/vgjvs5kUW5فرض-غرامات-مالية-على-مئات-المنقبين… https://t.co/UaF1VDOSzt
الخميس 15 ديسمبر - 13:03
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كينيا ترحل مواطنين إيرانيين بتهم تتعلق ب"الإرهاب"


صحراء ميديا + وكالات
الخميس 15 ديسمبر 2016 - 11:28



عناصر من الشرطة الكينية
عناصر من الشرطة الكينية
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رحلت كينيا يوم أمس الأربعاء، مواطنين إيرانيين إلى بلادهما، بعد اتهامهما بتصوير السفارة الإسرائيلية في نيروبي، لغرض يتعلق بالإرهاب .
 
وقال المدعي العام في كينيا، إن المحكمة أمرت بترحيل سيد نصر الله إبراهيمي، وعبد الحسين غولا صفافي الذين اعتقلا في 29 نوفمبر بينما كانا في سيارة تخص السفارة الإيرانية.
 
ونفى الثلاثة التقاط مقاطع فيديو للسفارة "لاستخدامها في ارتكاب عمل إرهابي."
 
وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد كشفت خلال الشهر الجاري، أن المواطنين المعتقلين في كينيا هما أستاذان في الجامعة يقيمان في طهران.
 
وشهدت كينيا عام 2002 تفجير فندق تملكه إسرائيل، في مدينة مومباسا الساحلية، وقتل خلال التفجير 15 شخصا.
 


الكلمات المفتاحية : الإرهاب, إيران, كينيا


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