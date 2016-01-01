كينيا تطلب دعم موريتانيا لرئاسة لجنة الإتحاد الافريقي





طلبت كينيا من موريتانيا دعم مرشحها لمنصب رئيس لجنة الإتحاد الافريقي المقرر انتخابه خلال القمة العادية للاتحاد نهاية شهريناير المقبل.







ووجه الرئيس الكيني إيهيو كينياتا رسالة خطية إلى نظيره الموريتاني محمدولد عبد العزيز ، طلب خلالها دعم موريتانيا للحصول على المنصب ، و سلم الرسالة وزير الثقافة والفنون والرياضة حسان واريو آريرو خلال لقاء جمعه بولد عبدالعزيز في القصر الرئاسي.







وأدلى الوزير الكيني بعيد اللقاء بتصريح للوكالة الموريتانية للأنباء أوضح خلاله أن الرسالة التي سلمها للرئيس الموريتاني تضمنت طلبا من الرئيس الكيني لدعم موريتانيا لمرشحة كينيا لمنصب رئاسة لجنة الإتحاد الافريقي .







من جهة أخرى أكد الوزير الكيني حرص بلاده على تعزيز التنسيق والتشاور مع موريتانيا، لتطوير العلاقات الثنائية في الإطارين الثنائي و الأفريقي خدمة لمصالح الشعبين المشتركة، وفق تعبيره.

