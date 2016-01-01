كينيا تنسحب من قوات حفظ السلام بجنوب السودان





اعلنت كينيا اليوم الأربعاء انسحاب قواتها المشاركة في بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان، وذلك على خلفية إقالة الجنرال الكيني "جونسون موجوا كيمانى" الذي كان يتولي قيادة القوة الأممية، وتوجيه اتهامات لها بالتقاعس عن حماية أرواح المدنيين فى العاصمة "جوبا" مع اندلاع الحرب الأهلية.





وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد أصدر قرارا بإقالة الجنرال "جونسون موجوا كيمانى"" من منصبه كقائد لقوات حفظ السلام بجنوب السودان لفشله فى تأدية مهامه





وأدانت الخارجية الكينية اتخاذ قرار الإقالة دون العودة إليها أو مناقشتها في الأمر واصفة القرار بغير الشفاف.





ويبلغ تعداد القوات الكينية المتواجدة فى جنوب السودان ضمن البعثة الأممية لحفظ السلام بـ1229 جندى

