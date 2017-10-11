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كينيا: جرحي في مواجهات بين الشرطة والمعارضة


صحراء ميديا - نواكشوط
الاربعاء 11 أكتوبر 2017 - 21:22



كينيا: جرحي في مواجهات بين الشرطة والمعارضة
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أصيب عشرات المتظاهرين في كينيا، اليوم الأربعاء، بجروح خلال التظاهرات التي شهدتها عدة مدن اليوم في البلاد، بعد انسحاب مرشح المعارضة لانتخابات الرئاسة المقرر إعادتها في 26 اكتوبر://0  الجاري. 

وقالت وسائل إعلام محلية، إن العاصمة نيروبي شهدت مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين استخدمت فيها قوات الأمن الغاز المسل للدموع بعد أن بدأ المتظاهرون برشق السيارات بالحجارة. 

وفي معقلي المعارضة في "كيسومو"و"هوما باي"، على ضفاف بحيرة فيكتوريا غرب البلاد، تجددت المواجهات واستمرت عدة ساعات بين الشرطة والمتظاهرين في أكبر أحياء الصفيح في كيسومو. 

وقالت وسائل إعلام إن البرلمان الكيني أقر اليوم بغالبية أصوات الحزب الحاكم القانون الانتخابي الجديد الذي ينص على أنه في حال انسحب أحد مرشحي انتخابات الإعادة، يفوز المرشح الثاني بالتزكية.

لكن مرشح المعارضة رايلا أودينغا، قال إن انسحابه يعني إلغاء انتخابات الإعادة التي تقررت بعد إلغاء القضاء نتيجة انتخابات أغسطس التي فاز فيها الرئيس أوهورو كينياتا بغالبية 54,27 بالمائة. وكانت المحكمة العليا الكينية قد أبطلت نتائج انتخابات أغسطس بناء على شكوى قدمتها المعارضة، وعللت المحكمة قرارها بعدم الالتزام بأنظمة نقل النتائج، وقالت إن اللجنة الانتخابية قصرت في إدارة عملية الاقتراع



الكلمات المفتاحية : الشرطة, عنف, كينيا
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