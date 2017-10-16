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كينيا: زعيم المعارضة يدعو أنصاره للإحتجاج


صحراء ميديا+وكالات
الاثنين 16 أكتوبر 2017 - 13:29



كينيا: زعيم المعارضة يدعو أنصاره للإحتجاج
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دعا زعيم المعارضة في كينيا رايلا أودينجا أنصاره إلى تنظيم احتجاجات مطالبة بعدم تنظيم الانتخابات إلا بعد إجراء إصلاحات واسعة النطاق.

ونقلت وكالة رويترز عن أودينجا خلال تواجده في لندن قوله إنه قد "يفكر في العودة للمحكمة العليا لطلب إيضاحات بشأن شرعية الانتخابات التي ستجري في 26 أكتوبر

وأضاف "أريد أن أقول لأصدقائنا في لندن حقيقة ما يحدث هناك، الحزب الحاكم لا بد وأن يعرف أننا غير حريصين على الدخول في حكومة ائتلافية" .
في ذات الوقت قالت لجنة الانتخابات الكينية إن الانتخابات ستنظم في وقتها، وسينافس كينياتا ستة مرشحين آخرين لم يحصل أي واحد منهم على أكثر من واحد في المائة في الانتخابات التي الغيت أغسطس الماضي.

وكان أودينجا قد انسحب من انتخابات الرئاسة التي تقرر تنظيمها في 26 أكتوبر الجاري بعد إلغاء نتيجة الانتخابات التي أجريت في الثامن من أغسطس الماضي.

وحظرت السلطات الاحتجاجات في وسط نيروبي ومناطق ساخنة أخرى في محاولة لوقف اضطرابات سياسية متصاعدة خلال فترة الاستعداد لانتخابات الرئاسة المعادة التي كان من المتوقع أن يواجه فيها أودينجا الرئيس أوهورو كينياتا من جديد.

وقتلت الشرطة الكينية بالرصاص يوم الجمعة الماضي شخصين وأصابت ثالثا عندما حاول حشد اقتحام مركز للشرطة في بلدة "بوندو" بمنطقة "سيايا" بجنوب غرب البلاد، واستخدمت الشرطة أيضا الغاز المسيل للدموع لفض مظاهرات صغيرة في ثلاث مدن رئيسية بكينيا هي كيسومو، ونيروبي، وميناء مومباسا.


الكلمات المفتاحية : المعارضة, حتجاجات, كينيا
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