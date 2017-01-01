كينيا:فوز الرئيس المنتهية ولايته والمعارضة تتهم بالتزوير





أفادت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الكينية بفوز الرئيس المنتهية ولايته أوهورو كينياتا, بنسبة 55 بالمائة من الأصوات، فيما عبرت المعارضة عن رفضها لهذه النتائج واعتبرتها غير شرعية.



وتحصل كينياتا على 55% من الأصوات مقابل 44% لمرشح المعارضة رايلا أودينغا، بفارق يبلغ 1,1 صوتا، بحسب النتائج المبكرة التي أعلنتها اللجنة الانتخابية بعد انتهاء عمليات فرز الأصوات في أكثر من 26,000 مركز اقتراع من أصل 44,000 مركز، لكن ملايين الأصوات لم يتم فرزها بعد.



من جانبه، رفض تحالف المعارضة الكينية النتائج الأولية التي أشارت إلى تقدم كينياتا أمام مرشح المعارضة أودينغ، حيث قال السناتور جيمس أورينغو من "التحالف الوطني العظيم" المعارض إن النتائج المعلنة غير شرعية إذ إن اللجنة الانتخابية لم تقدم مستندات تثبت صحتها.



وللفوز في الانتخابات الرئاسية في كينيا من الجولة الأولى، ينبغي على المرشح الفوز بغالبية الأصوات في مختلف مقاطعات البلاد، وعلى الأقل ربع الأصوات في 24 من مقاطعات البلاد الـ 47. وهناك أكثر من 19 مليون ناخب مسجلين في البلد البالغ تعداد سكانه 48 مليونا، نحو نصفهم أعمارهم تحت الـ35