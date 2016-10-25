كينيا: قتلى في هجوم بمتفجرات شمال شرق البلاد





قتل 12 شخصا على الأقل، ليل الاثنين الثلاثاء، في هجوم بمتفجرات استهدف فندقا في مدينة "مانديرا" أقصى شمال شرق كينيا.





وقال مسؤول في الشرطة لوكالة فرانس برس "عثرنا على 12 جثة حتى الآن"، مضيفا "ما زلنا نواصل البحث في المنطقة بمساعدة شرطة مكافحة الإرهاب وكلاب مدربة".







كما أكد المسؤول عن شرطة منطقة مانديرا لعدد من وسائل الإعلام الكينية هذه الحصيلة.







وكان متشددون من حركة الشباب الصومالية قتلوا، بداية الشهر الجاري، 6 أشخاص في هجوم في نفس المدينة .







وتقع منطقة مانديرا على الحدود مع الصومال وكثيرا ما استهدفتها حركة الشباب، التي تقول إنها ستواصل هجماتها في كينيا إلى أن تسحب الحكومة الكينية قواتها من الصومال، المنتشرة هناك في إطار قوة إفريقية.

