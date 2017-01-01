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كينيا: لجنة الانتخابات تؤكد فوز "كينياتا"


صحراء ميديا - نواكشوط
السبت 12 غشت 2017 - 13:39



كينيا: لجنة الانتخابات تؤكد فوز "كينياتا"
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قالت هيئة مراقبة الانتخابات الرئيسية في كينيا اليوم السبت إنها لم تجد أدلة تشير إلى تلاعب أو عدم دقة في الانتخابات التي جرت الأسبوع الماضي كما تقول المعارضة.

وأظهر فرز للأصوات أجرته هيئة مواز فوز الرئيس أوهورو كينياتا بنسبة 54 بالمئة من الأصوات مقارنة بالنتائج الرسمية التي أظهرت فوزه بنسبة 54.3 بالمئة. 


وقالت المنظمة إن الفارق في النتائج يقع ضمن هامش الخطأ المعتمد لديها والبالغ 1.9 بالمئة.

وادت اعمال عنف في كينيا بعد الاعلان عن اعادة انتخاب الرئيس الكيني اوهورو كينياتا لولاية ثانية تستمر خمسة اعوام، الى سقوط ثلاثة قتلى منذ مساء الجمعة في حوادث يخشى المراقبون من اتساع نطاقها.

وفور اعلان اللجنة فوز كينياتا (55 عاما) اندلعت اعمال عنف في معاقل المعارضة المؤيدة لرايلا اودينغا والتي اعتبرت الانتخابات "مهزلة".

وبعد عشر سنوات على اسوأ اعمال عنف انتخابية في تاريخ البلاد قتل فيها 1100 شخص، تلت انتخاب كينياتا مشاهد عنف في معاقل المعارضة في كيسومو غربالبلاد، وعددا من الاحياء العشوائية والشعبية في العاصمة نيروبي مثل كيبيرا "وكاريوبانجي" و"ماثاري وداندورا"، وقتل ثلاثة اشخاص احدهم طفل منذ مساء الجمعة في هذه المناطق.


الكلمات المفتاحية : انتخابات, كنياتا, كينيا
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