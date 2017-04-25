كينيا: 24 قتيلا و 19 جريحا في حادث سير

لقي 24 شخصا على الأقل مصرعهم في كينيا وأصيب 19 آخرين بعد تصادم وقع بين حافلة ركاب وشاحنة صهريج على الطريق السريع الرئيسي الذي يربط بين العاصمة الكينية نيروبي ومدينة مومباسا الساحلية.



وقال قائد شرطة كيبويزي ليونارد كيمايو "إن الحادث وقع بالمنطقة عند منتصف ليل الاثنين أثناء محاولة سائق الحافلة تجاوز مركبة أخرى، ولكنه اصطدم بالشاحنة المحملة بزيت الطهي، والتي كانت قادمة من الاتجاه المقابل.



وأضاف قائد الشرطة في المنطقة أن "20 بالغا وثلاثة أطفال لقوا حتفهم على الفور، في حين لفظ بالغ آخر أنفاسه الأخيرة في المستشفى."



وكانت الحافلة في طريقها من نيروبي إلى مومباسا تقل أسرا في طريق العودة إلى منازلها بعد الاحتفالات بعيد القيامة، وطلبة يستعدون لاستئناف الدراسة بعد انتهاء العطلات.



وتقول السلطات المحلية إن حصيلة القتلي قد ترتفع في ظل الاصابات الخطيرة التي تعرض لها بعض الركاب، غير أن حالات بعضهم ما تزال مستقرة.

