كينيا: 24 قتيلا و 19 جريحا في حادث سير

فلاش: 10 أخبار بارزة قد تود الاطلاع عليها

إطلاق سراح نشطاء حركة "محال تغيير الدستور"

صفحة من المصحف الأزرق فى مزاد بلندن

عزيز فى نواكشوط بعد تدشين مشاريع بنواذيبو

فرنسا: رسميا ماكرون ولوبان إلى الجولة الثانية

اجتماع تحضيري للوزراء أعضاء المدرسة متعددة الجنسيات

ندوة إسلامية بكهيدي تحذر من انتشار المخدرات

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

إلى أطر نواذيبو/ ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني

ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني
إلى أطر نواذيبو/ ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني
إخوتنا أطر ومثقفي وساسة نواذيبو، يزوركم رئيس الجمهورية كما زاركم في السابق. نفس الأوضاع التي عاشت

المقاصد الدستورية

محمد سيدي عبد الرحمن ابراهيم
المقاصد الدستورية
تمخض يوم 17 مارس 2017 عن رفض مجلس الشيوخ، بأغلبية كبيرة، لمبادرة رئيس الجمهورية الرامية إلى إقرار

ماذا بعد إسقاط التعديلات

أحمد محمد الحافظ
ماذا بعد إسقاط التعديلات
هناك أحداث تترك بصمتها في تاريخ الديمقراطيات الوليدة نظرا لكونها تأتى نشازا واستثناء في محيطها ليس

مجلس الشيوخ في قلب المخاطر

أـ اليزيد ولد يزيد
مجلس الشيوخ في قلب المخاطر
لقد فعلها مجلس الشيوخ ورفض مشروع قانون يسمح بتعديل الدستور؛ يرى الكثير من المراقبين أن ما حدث قد

حَدِيثُ "المُسِيئِ مُهَاتَفَتَهُ"

المختار ولد داهي، سفير سابق
حَدِيثُ "المُسِيئِ مُهَاتَفَتَهُ"
كثرت الهواتف النقالة في بلادنا تكاثر الفطريات خلال العشريتين الأخيرتين  حتي تواتر أن إحصائيات
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | فلاش: 10 أخبار بارزة قد تود الاطلاع عليها https://t.co/vgjvs5kUW5فلاش-10-أخبار-بارزة-قد-تود-الاطلاع-ع… https://t.co/pnCJPuvy0i
الثلاثاء 25 أبريل - 12:04
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | إطلاق سراح نشطاء حركة "محال تغيير الدستور" https://t.co/vgjvs5kUW5إطلاق-سراح-نشطاء-حركة-محال-تغيير-ال… https://t.co/mEgq6h1Yia
الثلاثاء 25 أبريل - 00:33
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

كينيا: 24 قتيلا و 19 جريحا في حادث سير


انواكشوط - صحراء ميديا
الثلاثاء 25 أبريل 2017 - 11:10



كينيا: 24 قتيلا و 19 جريحا في حادث سير
مواضيع ذات صلة

لقي 24 شخصا على الأقل مصرعهم في كينيا وأصيب 19 آخرين بعد تصادم وقع بين حافلة ركاب وشاحنة صهريج على الطريق السريع الرئيسي الذي يربط بين العاصمة الكينية نيروبي ومدينة مومباسا الساحلية.

وقال قائد شرطة كيبويزي ليونارد كيمايو "إن الحادث وقع بالمنطقة عند منتصف ليل الاثنين أثناء محاولة سائق الحافلة تجاوز مركبة أخرى، ولكنه اصطدم بالشاحنة المحملة بزيت الطهي، والتي كانت قادمة من الاتجاه المقابل.

وأضاف قائد الشرطة في المنطقة أن "20 بالغا وثلاثة أطفال لقوا حتفهم على الفور، في حين لفظ بالغ آخر أنفاسه الأخيرة في المستشفى."

وكانت الحافلة في طريقها من نيروبي إلى مومباسا تقل أسرا في طريق العودة إلى منازلها بعد الاحتفالات بعيد القيامة، وطلبة يستعدون لاستئناف الدراسة بعد انتهاء العطلات.

وتقول السلطات المحلية إن حصيلة القتلي قد ترتفع في ظل الاصابات الخطيرة التي تعرض لها بعض الركاب، غير أن حالات بعضهم ما تزال مستقرة.



الكلمات المفتاحية : حادث, قتلى, كينيا
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة