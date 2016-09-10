لأول مرة منذ عقود.. مفتي السعودية لن يلقي خطبة الحج



لأول مرة منذ 35 عاما لن يلقي المفتي العام للسعودية عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، خطبة عرفة امام الحجاج الذين يجتمعون في مكة المكرمة هذا العام من جميع انحاء العالم، بحسب ما أوردت صحيفة عكاظ السعودية.



واعتاد آل الشيخ، إلقاء الخطبة سنويا من مسجد نمرة على جبل عرفات في ذروة موسم الحج المصادف هذا العام الأحد.



ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تكشفها قولها إن آل الشيخ سيعتذر عن عدم إلقاء خطبة عرفة "لظروفه الصحية".



وعين آل الشيخ في منصب المفتي العام للمملكة في 1999 بعد وفاة سلفه عبد العزيز بن باز.



وقالت الصحيفة إن آل الشيخ "ظل خطيباً ليوم عرفة" منذ نحو عشرين عاما "إذ يخطب في مسجد نمرة، بعد إعداد لخطبته يستغرق نحو شهرين".



وآل الشيخ هو من سلالة الداعية محمد بن عبد الوهاب الذي عاش في القرن الثامن عشر، وساهم في تأسيس الدولة السعودية الحالية.

