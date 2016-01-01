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لجنة أممية تمول مشاريع تنموية بموريتانيا


نواكشوط - صحراء ميديا
الثلاثاء 22 نونبر 2016 - 17:09



لجنة أممية تمول مشاريع تنموية بموريتانيا
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 وقعت موريتانيا واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا " الأسكوا" اتفاقية للتعاون ودعم القدرات وتعبئة الموارد اللازمة لتمويل مشاريع تنموية بموريتانيا.
 
ووقع هذه الاتفاقية عن الجانب الموريتاني، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، محمد ولد كمبو، والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، ريما خلف.
 
وأكد الوزير الموريتاني، أن هذه الاتفاقية ستؤسس لشراكة قوية بين موريتانيا ومنظمة (الاسكوا) مبرزا أن محاور التعاون التي ستشملها هذه الاتفاقية ستساهم فى إقامة تعاون مثمر سينعكس بصفة إيجابية على الطرفين، وفق تعبيره.
 
وأشاد الوزير الموريتاني بالمكانة المتميزة التي تحظى بها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا على الساحة الإقليمية والدولية، منوها بالدور الذي تضطلع به في الدفع بعجلة التنمية في دول المنطقة.
 
من جهتها، أكدت الأمينة التنفيذية ل(الإسكوا) أن توقيع هذه الاتفاقية إثراء لدور اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، مبرزة أن اللجنة ما فتئت تعمل على مواكبة الدول الأعضاء في جهودها من أجل تحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتنفيذ مختلف الأجندات التنموية.
 
وتعد لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، واحدة من خمس لجان إقليمية أسسها المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، وتعمل في مجال التحفيز المستمر للنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية في عدد من الدول.
 


الكلمات المفتاحية : اتفاقية, الأسكوا, التنمية, موريتانيا


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