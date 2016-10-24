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لجنة أممية ضد التعذيب تلتقي مسؤولين موريتانيين


نواكشوط - صحراء ميديا
الاثنين 24 أكتوبر 2016 - 13:15



لجنة أممية ضد التعذيب تلتقي مسؤولين موريتانيين
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أجرت بعثة لجنة الأمم المتحدة الفرعية للوقاية من التعذيب، التي تزور موريتانيا حاليا برئاسة كاترين بول، عدة لقاءات صباح اليوم الاثنين، مع عدة شخصيات حكومية وحقوقية.
 
وقد اجتمعت البعثة حسب الوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية)، بوزير العدل الموريتاني ابراهيم ولد داداه، ووزير الداخلية واللامركزية أحمدو ولد عبد الله.
 
كما التقت البعثة مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني الشيخ التراد ولد عبد المالك.
 
وحسب الوكالة الرسمية فقد تم خلال هذه اللقاءات استعراض مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
 
 
وأنشأت الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب عام 2015، وأدى رئيسها محمد ولد حلس وأعضاؤها اليمين القانونية في 15 يونيو الماضي.
 
 
وتختص هذه الآلية بالمتابعة الدائمة لوضعية السجناء في أماكن الحجز وتقديم الرأي بخصوص القوانين المتعلقة بالوقاية من التعذيب وتعبئة الفاعلين حول النتائج السلبية للتعذيب.
 


الكلمات المفتاحية : تعذيب, حقوق الإنسان, حكومة


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