لجنة "الأزمة" بمجلس الشيوخ تجدد رفضها لتعديل الدستور





أعلنت "لجنة الأزمة" بمجلس الشيوخ الغرفة العليا في البرلمان الموريتاني مساء اليوم الثلاثاء تمسكها بموقفها الرافض لما سمته "التعديلات غير الدستورية"، ومواصلتها العمل لإسقاطها بكل السبل القانونية.





ودعت اللجنة في بيان صحفي الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إلى التخلي عن تعديل الدستور "الذي يشكل خطرا على السلم والأمن الاجتماعيين ويفضي إلى هدر المال العام"، معلنة استعدادها للعمل مع كل الأفراد والقوى الوطنية الرافضة لهذا المسار.





وحملت "لجنة الأزمة" بمجلس الشيوخ الحكومة مسؤولية تعطيل عمل المؤسسات التشريعية، ومضايقة أعضائها في أدائهم لمهامهم، ورفض التجاوب معها في المساءلات والإجراءات الرقابية.

