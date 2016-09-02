لجنة الأهلة تعلن السبت أول أيام ذى الحجة

أعلنت لجنة الأهلة مساء اليوم الجمعة أن غدا السبت هو أول أيام شهر ذى الحجة من سنة 1437 للهجرة.
وأكدت اللجنة ثبوت رؤية الهلال من عدد من العدول فى مختلف ولايات موريتانيا.
وعليه يكون عيد الأضحى المبارك يوم الإثنين الموافق ل 12 من سبتمر الحالي
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