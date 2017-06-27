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لجنة الوقاية من التعذيب تؤكد مساندتها للضحايا فى موريتانيا


صحراء ميديا - نواكشوط
الثلاثاء 27 يونيو 2017 - 19:09



لجنة الوقاية من التعذيب تؤكد مساندتها للضحايا فى موريتانيا
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عبرت الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب اليوم الثلاثاء عن مساندتها لضحايا التعذيب، والتزامها بمواصلة العمل مع كافة الشركاء لمكافحة التعذيب بكافة أشكاله، وفي مختلف أماكن التوقيف على كامل التراب الوطني".
 
وأكدت اللجنة في بيان بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، يقظتها في مواجهة التعذيب وكافة الأشكال الموازية له "ووعيها بكون التعذيب يمكن أن يطال أيا كان وأينما كان".
 
وأضاف البيان أن اتفاقية الأمم المتحدة ضد التعذيب والأشكال اللا إنسانية لسنة 1987 تطالب الدول بتجريم التعذيب وكافة الأشكال المهينة واتخاذ الإجراءات المناسبة للوقاية منه.
 
وقال البيان "إن موريتانيا التي صادقت على الاتفاقية المذكورة في العام 2012 قامت في 20 ابريل 2016 بإنشاء آلية وطنية للوقاية من التعذيب وقامت هذه الآلية بإعداد خطة عملية على مدى أربع سنوات تتمحور حول تعزيز قدرات أعضاء الآلية وزيارة أماكن الاحتجاز على عموم التراب الوطني وتكوين وتحسيس الفاعلين في المجال" بحسب تعبير البيان.
 
 وخلدت الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب اليوم، اليوم العالمي لمساندة ضحايا هذه الظاهرة الذي يصادف ال 26 يونيو من كل عام.


الكلمات المفتاحية : تعذيب, سجون, لجنة
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