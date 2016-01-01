لعيون: ملتقى لتنسيق جهود المتدخلين في العمل الإنساني



انطلقت اليوم الخميس بمدينة لعيون عاصمة ولاية الحوض الغربي أعمال ملتقى حول تنسيق جهود المتدخلين في العمل الإنساني والتنمية المحلية بولاية الحوض الغربي.



وحث الوالي المساعد لولاية الحوض الغربي محمد المصطفى ولد على أهمية التنسيق بين الشركاء والفاعلين في المجال التنموي على مستوى الولاية خاصة في الجوانب الإنسانية، معربا عن استعداد السلطات الإدارية لدعم ومواكبة مختلف البرامج الاجتماعية والإقتصادية التي ينفذها هؤلاء الشركاء.



وبدوره قال المستشار المكلف بالعمل الإنساني ببرنامج الأمم المتحدة للتنمية في موريتانيايحيى ولد الحسين ان مناقشة السبل الكفيلة بإنشاء منسقية للعمل الإنساني بين مختلف الفاعلين على المستوى المحلي سيضمن نجاح البرامج المنفذة من طرف الشركاء المحلين، سواء بين السلطات الإدارية والشركاء أو بين الشركاء فيما بينهم.



وشهد الملتقى تقديم عروض متنوعة ونقاشات مستفيضة من طرف ممثلي برنامج الغذاء العالمي وصندوق الأمم المتحدة للطفولة وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية وعدد من رؤساء منظمات المجتمع المدني ورؤساء المصالح الجهوية المعنية بالولاية.