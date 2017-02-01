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لقاء الفراعنة بأبناء سانكارا في نصف نهائي الكان


صحراء ميديا + وكالات
الاربعاء 1 فبراير 2017 - 11:28



لقاء الفراعنة بأبناء سانكارا في نصف نهائي الكان
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ينطلق نصف النهائي من كأس أمم أفريقيا المقامة حاليا في الغابون، مساء اليوم الأربعاء، بمبادرة تجمع منتخب بوركينافاسو و مصر الطامح إلى متابعة مساره التصاعدي في الكان 2017.

وتعيد المباراة اليوم الأذهان إلى اللقاء الذي جمعهما في نفس الدور 1998، حينما أقصى الفراعنة المنتخب المضيف في طريقه لإحراز اللقب بهدفين أحزهما النجم السابق حسام حسن.

ويخوض منتخب الفراعنة المواجهة بعد ثلاث ضربات تلقاها إلى الآن، حيث خسر عددا من أبرز اللاعبين، إذ سيغيب المهاجم مروان محسن عن الملاعب أشهرا طويلة بعد تعرضه إلى إصابة خطيرة في الركبة.

وفي المقابل، تمكنت "خيول بوركينا" من تحقيق نتائج قوية في هذا البطولة، إذ تصدر مجموعته بـ5 نقاط من تعادلين وفوز، وأزاح المنتخب التونسي من طريقه في ربع النهائي.

وسيكون نصف النهائي الأول تحديا بين منتخبين لم يخسرا في البطولة. فبوركينا فاسو تأهلت إلى ربع النهائي بصدارتها للمجموعة الأولى بفارق الأهداف عن الكاميرون، بعدما تعادلت مع الأخيرة والغابون بالنتيجة نفسها 1-1، وفازت على غينيا بيساو 2-صفر.
 


الكلمات المفتاحية : أفريقيا, الكان, نصف النهائي


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