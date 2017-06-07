لقاء بين وزير الخارجية الموريتاني والسفير الإماراتي



التقى وزير الخارجية الموريتاني إسلكو ولد أحمد إزيد بيه، اليوم الأربعاء بنواكشوط، سفير الإمارات العربية المتحدة بموريتانيا عبد الله مسعود الكلباني.



وبحسب قصاصة للوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية) تناول الطرفان مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الدولتين.



ويأتي هذا اللقاء بعد إعلان الحكومة الموريتانية، أمس الثلاثاء، قطع علاقاتها مع قطر، واتهمها "بدعم وتمويل التنظيمات الإرهابية، وفقا لبيان الخارجية الموريتناية.



وتعد موريتانيا ثامن دولة تقطع علاقتها بالدوحة، بعد المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، مصر، اليمن، المالديف، موريشيوس.

