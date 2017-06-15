لقاء "مباشر" بين المجلس الأعلى والشباب الموريتاني



نظم المجلس الأعلى للشباب في موريتانيا، ليل الأربعاء/الخميس، لقاء مع جمع من الشباب الموريتاني تحت عنوان: "الشباب الموريتاني.. أبرز المشاكل وأنجع الحلول".



وفي افتتاح اللقاء قال ابحيده ولد خطري، رئيس لجنة الحكامة التي نظمت اللقاء، إن "شريحة الشباب تُعلق عليها آمال كبيرة في تطوير وتنمية الوطن، وهي من أهم دعائم المجتمع، وبالتالي يجب أن تكون حاضرة وفاعلة في جميع القضايا الوطنية لا مفعولا بها كما كان في العقود السابقة".



وأضاف ولد خطري أن "المقاربة التشاركية تستهدف بحث الهم العام بمشاركة الشباب بمختلف مشاربه واتجاهاته السياسية، سبيلا إلى تفعيل دوره في بناء وتقدم وازدهار الوطن الحبيب"، وفق تعبيره.



وأكد ولد خطري على أنهم في لجنة الحكامة اختاروا أن يلتقوا مع الشباب في "وقفة تأمل وتبصر" من أجل "تشخيص أبرز مشاكل الشباب الموريتاني مع بلورة تصور موضوعي لأنجع حلول لها".



وأوضح رئيس لجنة الحكامة بالمجلس الأعلى للشباب أن جميع الآراء والمقترحات ستصاغ ضمن توصيات تسلم من طرف المجلس الأعلى للشباب لرئيس الجمهورية.

