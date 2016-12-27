لقاء "مزيف" مع ترامب يحرج رئيس الكونغو



دخلت الحكومة في الكونغو ورئيسها دينيس ساسو نغيسو في حرج كبير بعد أن أعلنت عن لقاء سيجمعه مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، ووصفته المعارضة بأنه "مزيف"، خاصة بعد أن نفت الخلية الإعلامية للرئيس الأمريكي برمجة اللقاء.



وكان متحدث باسم رئاسة الجمهورية في الكونغو "برازافيل" قد أعلن أن الرئيس نغيسو يعتزم لقاء ترامب اليوم الثلاثاء لمناقشة الاضطرابات السياسية في ليبيا وقضايا أفريقية أخرى.



فيما قالت متحدثة باسم الرئيس الأميركي إنه لا توجد أي خطط لاجتماع ترامب مع رئيس جمهورية الكونغو، مؤكدة أنه "لم يتحدد اجتماع قط، ولن يكون هناك اجتماع قبل تولي ترامب السلطة في 20 من يناير المقبل".



ويعقد ترامب سلسلة اجتماعات في منزله في بالم بيتش بفلوريدا، وفي برج ترامب بنيويورك في إطار استعداداته لدخول البيت الأبيض خلفاً للرئيس باراك أوباما في 20 يناير، وتركز أغلب الاجتماعات على المرشحين المحتملين للعمل في إدارته.



وقد أثار نفي الاجتماع موجة من الانتقادات الحادة في أوساط معارضة نغيسو والتي تطالبه بالرحيل عن السلطة.

