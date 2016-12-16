"المجلس الأعلى" يشرح للشباب جمعيته العامة

آلاف الموريتانيين يطالبون بإعدام متهم بـ"الإساءة"

لقاء موريتاني مالي لتعزيز الأمن في الحدود بين البلدين

مصادر من المنطقة الحرة توضح أسباب إغلاق مصانع "موكا"

تحذير من تصاعد الأزمة بين طلاب وإدارة المعهد العالي

موريتانيا تكرم فناناً سورياً وفنانة لبنانية

موريتانيا تسعى لترقية المنظومة المحاسبية الوطنية

شعراء موريتانيون يقيمون أمسية في "بيت الشعر"

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

الانتخابات البلدية وما تنطوي عليه من تلويحْ، بحل أحزاب سياسية القويّ منها والكسيحْ

د. محمد إدريس ولد حرمه ولد بابانا
أسدل الستار على حوار ساخن تخلله الهجاء والمديحْ، وأسفر عن مخرجات تحققت بعد تمديد وإجهاد وبَريحْ،

شموع علي مائدة الحوار الوطني

فاطمة بنت محمد \ النجاح
تذَيَّل التعليم وثيقة الحوار، ولم تطرح مكافحة الإرهاب كقضية جوهرية.     

النص المكرس للنشيد الوطني "كن للإله ناصرا"

العقيد/ محمد أحمد ولد إسماعيل
النص المكرس للنشيد الوطني "كن للإله ناصرا"
اطلعت هذا المساء على مقال قيم نشرته بعض الصحف الإلكترونية للقاضي الأديب اللامع / أحمد ولد المصطفى

النشيد الوطني والمسلمة المغلوطة؟

الشيخ سيدي باب إبراهيم
يتابع المواطن الموريتاني بتلهف ما سيقرره الحوار السياسي الذي يجري هذه الأيام في قصر المؤتمرات في

أين الحوار الجاري من الحوار المطلوب؟

ذ/ أحمد سالم ولد بوحبيني
أين الحوار الجاري من الحوار المطلوب؟
الحوار – كما أسلفت في عديد المرات- نقاش جاد، بين أطراف جادة، بغية التوصل إلى حلول جادة، بعد تنازل
Sahara Media Agency : "المجلس الأعلى" يشرح للشباب جمعيته العامة https://t.co/XHwuBOHmJ6
الجمعة 16 ديسمبر - 19:32
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | "المجلس الأعلى" يشرح للشباب جمعيته العامة https://t.co/vgjvs5kUW5المجلس-الأعلى-يشرح-للشباب-جمعيته-الع… https://t.co/KIy35pDZxO
الجمعة 16 ديسمبر - 19:07
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

لقاء موريتاني مالي لتعزيز الأمن في الحدود بين البلدين


صحراء ميديا - نواكشوط
الجمعة 16 ديسمبر 2016 - 17:31



لقاء موريتاني مالي لتعزيز الأمن في الحدود بين البلدين
مواضيع ذات صلة

نظمت السلطات الموريتانية والمالية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة أمس الخميس بمدينة كوبني في الشرق الموريتاني لقاء لتعزيز الأمن في الحدود بين مالي وموريتانيا.

ويهدف اللقاء  الذي تموله الحكومة اليابانية إلى تكوين رجال الأمن المتواجدين في المناطق الحدودية وتوعية المواطنين المقيمين فيها، للمساعدة في البحث عن الحلول العملية لمشاكل الهجرة وتقديم المساعدات الإنسانية للمهاجرين سواء كانوا لاجئين أو أفرادا نازحين.

وقال مدير الحدود والشؤون العقارية بوزارة الداخلية الموريتانية الشيخ محمد ولد انجاي إن الإدارات الإقليمية والحماية المدنية في كل من موريتانيا ومالي تنفذان على مدى يومين، (الخميس والجمعة) عمليات استقبال افتراضية لموجة مهاجرين قادمة من الجهة المقابلة من الحدود وذلك عند معبر كوكي الحدودي بين البلدين وتصور كيفية تعامل وسائل الحماية المدنية والسلطات الإدارية والأمنية معها.

وأكد ولد انجاي أن تكوين لجان من السكان المحليين على مستوى الحدود بين البلدين وتعزيز خبرة الوحدات الأمنية الحدودية على الأساليب المفترض القيام بها، ستكون من ضمن برنامج العمل في المنطقة لضمان مشاركة هذه الأطراف في عملية تسيير العابرين للحدود.


الكلمات المفتاحية : أمن, حدود, مالي


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2016 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة