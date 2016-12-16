لقاء موريتاني مالي لتعزيز الأمن في الحدود بين البلدين



نظمت السلطات الموريتانية والمالية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة أمس الخميس بمدينة كوبني في الشرق الموريتاني لقاء لتعزيز الأمن في الحدود بين مالي وموريتانيا.



ويهدف اللقاء الذي تموله الحكومة اليابانية إلى تكوين رجال الأمن المتواجدين في المناطق الحدودية وتوعية المواطنين المقيمين فيها، للمساعدة في البحث عن الحلول العملية لمشاكل الهجرة وتقديم المساعدات الإنسانية للمهاجرين سواء كانوا لاجئين أو أفرادا نازحين.



وقال مدير الحدود والشؤون العقارية بوزارة الداخلية الموريتانية الشيخ محمد ولد انجاي إن الإدارات الإقليمية والحماية المدنية في كل من موريتانيا ومالي تنفذان على مدى يومين، (الخميس والجمعة) عمليات استقبال افتراضية لموجة مهاجرين قادمة من الجهة المقابلة من الحدود وذلك عند معبر كوكي الحدودي بين البلدين وتصور كيفية تعامل وسائل الحماية المدنية والسلطات الإدارية والأمنية معها.



وأكد ولد انجاي أن تكوين لجان من السكان المحليين على مستوى الحدود بين البلدين وتعزيز خبرة الوحدات الأمنية الحدودية على الأساليب المفترض القيام بها، ستكون من ضمن برنامج العمل في المنطقة لضمان مشاركة هذه الأطراف في عملية تسيير العابرين للحدود.