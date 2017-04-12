إطلاق جائزة موريتانية خاصة بالجودة

لقاء "ولد عبد العزيز" مع "هولاند" في باريس

السنغال تعتقل ثلاثة أشخاص بشبهة الإرهاب

تصاعد وتيرة استغلال الأطفال فى تفجيرات بوكوحرام

توقيف ثلاثة طلاب خلال مسيرة تطالب بالإصلاح

السنغال ترحل زعيم مافيا إيطالي إلى بلاده

أحداث متوقعة ليوم الأربعاء 12 ابريل

الجيش السوداني: استشهاد خمسة عسكريين في اليمن

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

المقاصد الدستورية

محمد سيدي عبد الرحمن ابراهيم
المقاصد الدستورية
تمخض يوم 17 مارس 2017 عن رفض مجلس الشيوخ، بأغلبية كبيرة، لمبادرة رئيس الجمهورية الرامية إلى إقرار

ماذا بعد إسقاط التعديلات

أحمد محمد الحافظ
ماذا بعد إسقاط التعديلات
هناك أحداث تترك بصمتها في تاريخ الديمقراطيات الوليدة نظرا لكونها تأتى نشازا واستثناء في محيطها ليس

مجلس الشيوخ في قلب المخاطر

أـ اليزيد ولد يزيد
مجلس الشيوخ في قلب المخاطر
لقد فعلها مجلس الشيوخ ورفض مشروع قانون يسمح بتعديل الدستور؛ يرى الكثير من المراقبين أن ما حدث قد

حَدِيثُ "المُسِيئِ مُهَاتَفَتَهُ"

المختار ولد داهي، سفير سابق
حَدِيثُ "المُسِيئِ مُهَاتَفَتَهُ"
كثرت الهواتف النقالة في بلادنا تكاثر الفطريات خلال العشريتين الأخيرتين  حتي تواتر أن إحصائيات

رئيس المنتدى السابق يصدر وثيقة عن الحوار

الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني، كتلة العقد الاجتماعي
رئيس المنتدى السابق يصدر وثيقة عن الحوار
وثيقة كتلة "العقد الاجتماعي" يجب أن يفهم الجميع، من أجل الجميع، ولمصلحة الجميع، أن وضعية
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | إطلاق جائزة موريتانية خاصة بالجودة https://t.co/vgjvs5kUW5إطلاق-جائزة-موريتانية-خاصة-بالجودة_a34371.h… https://t.co/thGzwS3GbW
الاربعاء 12 أبريل - 19:27
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | لقاء "ولد عبد العزيز" مع "هولاند" في باريس https://t.co/vgjvs5kUW5لقاء-ولد-عبد-العزيز-مع-هولاند-في-با… https://t.co/1OUhlguKUZ
الاربعاء 12 أبريل - 19:19
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

لقاء "ولد عبد العزيز" مع "هولاند" في باريس


صحراء ميديا - نواكشوط
الاربعاء 12 أبريل 2017 - 17:13



لقاء "ولد عبد العزيز" مع "هولاند" في باريس
مواضيع ذات صلة

 

تباحث الرئيس الموريتاني محمد لد عبد العزيز اليوم الأربعاء بقصر الاليزيه في باريس مع الرئيس الفرنسي افرانسوا هولاند .


وتناولت المباحثات التي تدخل في إطار زيارة العمل التي يؤديها الرئيس الموريتاني حاليا إلى فرنسا، أوجه التعاون القائم بين البلدين .

كما تناولت المباحثات حسب الوكالة الموريتانية للانباء)الرسمية( المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية وجهود تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الساحل ورؤية البلدين للمضي قدما في هذا الاتجاه.

وكان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولابد الذي يغادر السلطة بعد حوالي شهر قد استقبل عدة رؤساء من دول غرب افريقيا، )السينغال، والنيجر وغينيا( في باريس بعد تقديم الدعوة لهم.


 وتأتي زيارة ولد عبد العزيز الى فرنسا بعد اسبوع. من زيارة وزير الخارجية الفرنسي "جان ماركيرو" لنواكشوط وتسليه دعوة من هولاند لزيارة باريس



الكلمات المفتاحية : مباحثات, هولاند, ولد عبد العزيز
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة