لقاء "ولد عبد العزيز" مع "هولاند" في باريس





تباحث الرئيس الموريتاني محمد لد عبد العزيز اليوم الأربعاء بقصر الاليزيه في باريس مع الرئيس الفرنسي افرانسوا هولاند .





وتناولت المباحثات التي تدخل في إطار زيارة العمل التي يؤديها الرئيس الموريتاني حاليا إلى فرنسا، أوجه التعاون القائم بين البلدين .



كما تناولت المباحثات حسب الوكالة الموريتانية للانباء)الرسمية( المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية وجهود تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الساحل ورؤية البلدين للمضي قدما في هذا الاتجاه.



وكان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولابد الذي يغادر السلطة بعد حوالي شهر قد استقبل عدة رؤساء من دول غرب افريقيا، )السينغال، والنيجر وغينيا( في باريس بعد تقديم الدعوة لهم.





وتأتي زيارة ولد عبد العزيز الى فرنسا بعد اسبوع. من زيارة وزير الخارجية الفرنسي "جان ماركيرو" لنواكشوط وتسليه دعوة من هولاند لزيارة باريس

