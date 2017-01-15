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لقاح جديد يثبت فاعليته ضد حمى الملاريا


صحراء ميديا + وكالات
الاحد 15 يناير 2017 - 08:00



لقاح جديد يثبت فاعليته ضد حمى الملاريا
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كشفت دراسة أمريكية حديثة، أن لقاحًا جديدًا أثبت نتائج فعالة ضد وباء الملاريا، دون أن يترك آثارًا جانبية خطيرة على البشر.
 
الدراسة أجراها علماء في مركز أبحاث الأمراض المعدية "CIDR" في واشنطن، ونشروا نتائجها في العدد الأخير من دورية "مجلة العلوم الطبية ".
 
وأعطى العلماء، مجموعة من الفئران اللقاح الجديد، الذي يطلق عليه اسم (GAP3KO)، ووجدوا أنه يوفر حماية ضد الإصابة بالملاريا.
 
وبعد ذلك، أجرى فريق البحث تجاربهم على 10 أشخاص متطوعين، وعرّضوا كل مشارك للدغات البعوض المسبب للملاريا، لما يقرب من 150 إلى 200 مرة.
 
ووجدوا أن اللقاح الجديد، حفّز الجسم على تطوير أجسام مضادة ضد الطفيليات المنجلية التي تسبب العدوى البشرية، بالملاريا، دون أن يسبب آثارًا جانبية خطيرة.
 
وتعليقا على نتائج البحث، أشاد الدكتور روبرت سيدار، من مركز بحوث اللقاحات في المعاهد الوطنية للصحة (NIH) في أمريكا، بما توصل إليه الفريق، واعتبر النتائج "تقدمًا كبيرًا في تطوير لقاح ضد الملاريا".
 
وحتى الآن لا يوجد أي لقاح للملاريا مرخص به في أي مكان بالعالم، وينتقل الملاريا عن طريق طفيلي أحادي الخلية.
 


الكلمات المفتاحية : الصحة, الملاريا, لقاح


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