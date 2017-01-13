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"لمغيفري" حكما رابعا في افتتاح كأس الأمم الإفريقية


صحراء ميديا - نواكشوط
الجمعة 13 يناير 2017 - 10:36



"لمغيفري" حكما رابعا في افتتاح كأس الأمم الإفريقية
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ضم الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة المباراة الافتتاحية لكأس الأمم الإفريقية، الحكم الموريتاني "على لمغيفري".


واختارت لجنة الحكام الرئيسة بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" لمغيفري ليكون حكما رابعا، في المباراة الافتتاحية التي تجمع منتخب البلد المضيف الغابون مع بوركينافاسو.


وحسب ما كشفت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" فقد تم اختيار الحكم الدولي المصري "جهاد جريشة" كحكم ساحة للمباراة الافتتاحية، على أن يعاونه كل من "عاشيق رضوان"  من المغرب، و"وليد أحمد" من السودان كحكمي راية، و"علي المغفرلي" من موريتانيا، حكمًا رابعًا.


ومن المقرر أن تنطلق منافسات كأس أمم أفريقيا 2017 مساء غد السبت 14 يناير ، بمواجهة الجابون وغينيا بيساو، على أن تقام مباراة أخرى تجمع بوركينا فاسو والكاميرون في اليوم نفسه، على أن تختتم الكأس الإفريقية يوم 5 فبراير  المقبل.



الكلمات المفتاحية : امّم افريقيا, حكام, كرة قدم


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