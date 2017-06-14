لندن: حريق هائل في واحد من أكبر الأبراج السكنية



اندلع حريق ضخم في مبني سكني مؤلف من 27 طابقا غربي لندن في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء حيث لوحظ تصاعد ألسنة لهب من الطابق الثاني حتى الطابق العلوي من المبنى حسبما ذكرت فرقة لندن لإطفاء الحرائق.



ويضم البرج الذي شيد في سبعينات القرن الماضي وتم تجديده عدة مرات 120 مسكنا، ويخشى من أن يكون العديد من الأشخاص محاصرين داخل المبني نظرا لنشوب الحريق والناس نيام.



وقد تلقت الشرطة بلاغا باندلاع حريق في برج جرينفيل في منطقة لانكستر ويست في ال01:16 صباحا بالتوقيت المحلي (0016 بتوقيت غرينتش).



وطلبت شرطة الحاضرة من المواطنين في موقعها على تويتر تجنب الاقتراب من المنطقة وقالت إن عملية إخلاء للمبني تجرى حاليا.



وهناك حاليا 40 سيارة إطفاء و200 من رجال الإطفاء يعملون في الموقع سعيا لاحتواء هذا الحريق الهائل.



وذكرت هيئة لندن للإسعاف أنها أرسلت "عددا من الموارد".



وفي أول حصيلة يعلن عنها فإنه قد أصيب ما لا يقل عن ثلاثين شخصا، وفق ما أعلنت أجهزة الإطفاء في العاصمة البريطانية.



وقال مساعد مدير العمليات في أجهزة الإسعاف في لندن ستوارت كريشتون في بيان صدر عند الفجر "بوسعنا أن نؤكد أننا نقلنا 30 مصابا إلى خمسة مستشفيات مختلفة"، فيما كان مئتا رجل إطفاء يواصلون مكافحة الحريق في المبنى الذي لا يزال عدد غير معروف من الأشخاص عالقين فيه بحسب شهود.

