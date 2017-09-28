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ليبيا: إصدار 830 مذكرة توقيف بحق أفراد من "داعش"


صحراء ميديا - نواكشوط
الخميس 28 سبتمبر 2017 - 18:22



ليبيا: إصدار 830 مذكرة توقيف بحق أفراد من "داعش"
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أصدرت النيابة العامة في ليبيا اليوم الخميس 830 مذكرة توقيف بحق عدد من الأشخاص يشتبه بانتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية.


وقال النائب العام الليبي الصديق الصور إنه أصدر 830 مذكرة توقيف بحق أشخاص يشتبه بانتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية، "وذلك إثر أشهر طويلة من التحقيقات".


وأضاف الصديق الصور في مؤتمر صحافي أنه طلب من منظمة الانتربول "ملاحقة خمسين شخصا آخرين من المتواجدين خارج ليبيا، ومتهمين أيضا بالتورط مع تنظيم الدولة الإسلامية"، مؤكدا أن التحقيقات مع المعتقلين من "داعش" "أتاحت الكشف عن معلومات ثمينة حول عمل هذا التنظيم" بحسب تعبيره.


و كان الجيش ازلمريكي أعلن الأحد الماضي أنه شن 6 ضربات في ليبيا استهدفت تنظيم "داعش" ما أدى إلى مقتل 17 من مسلحيه.


الكلمات المفتاحية : ارهاب, داعش, ليبيا
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